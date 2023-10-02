شيانتيك تتقدم في بطولة الصين المفتوحة للتنس

تأهلت البولندية إيجا شيانتيك للدور الثاني في بطولة الصين المفتوحة للتنس للسيدات التي تشارك فيها لأول مرة بالفوز بجدارة على منافستها الإسبانية سارة سوريبس تورمو 6-4 و6-3 اليوم الاثنين.

وقدمت اللاعبة البولندية أداء متميزا خاصة عند تقدمها نحو الشبكة إذ حصدت 15 من 17 نقطة في ذلك.

وستلتقي شيانتيك في الدور المقبل مع الفرنسية فارفارا جراشيفا.

وقالت شيانتيك بعد الانتصار “اليوم شعرت فعليا بثقة بالنفس وبارتياح لأنني تدربت كثيرا على هذه الجوانب.

“أنا فعلا فخورة بما قدمته من أداء عند الشبكة لأنني فنيا أشعر أن أدائي تغير وأنا سعيدة تماما بذلك”.

وأضافت شيانتيك “أعتقد أنه من الضروري التقدم نحو الشبكة عند اللعب في مواجهة بعض اللاعبات ومباراة اليوم كانت واحدة من هذه المباريات”.

وفي أول مباراة تخوضها بعد تتويجها بلقب أمريكا المفتوحة الكبير نجحت الأمريكية كوكو جوف في الفوز على إيكاترينا ألكسندروفا 7-5 و6-3.

وضمنت التونسية أنس جابر المصنفة السابعة عالميا والمتوجة مؤخرا بلقب بطولة نينغبو الظهور في الدور الثاني بعد الفوز على الشابة أشلين كروجر (19 عاما) بنتيجة 6-3 و6-4.

وقالت أنس “كانت مباراة كبيرة.. لعبت في مواجهة الجيل الجديد. إنها لاعبة جيدة فعلا. وستكون من أفضل اللاعبات مستقبلا”.

وستلتقي أنس، التي تسعى للتأهل للبطولة الختامية لموسم تنس السيدات، في الدور المقبل مع مارتا كوستيوك.