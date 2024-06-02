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"شيانتيك" تسحق "بوتابوفا" وتصعد لدور الثمانية بفرنسا للتنس

منذ 31 دقيقة
إيجا شيانتيك

إيجا شيانتيك

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صعدت المصنفة الأولى عالميا إيجا شيانتيك إلى دور الثمانية ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس بعد اكتساح منافستها الروسية أناستاسيا بوتابوفا 6-صفر و6-صفر في مباراة استمرت 40 دقيقة فقط اليوم الأحد 2 حزيران/يونيو 2024.

ولعبت بوتابوفا في الأسبوع الثاني من إحدى البطولات الكبرى للمرة الأولى في مسيرتها لكن شيانتيك سيطرت على اللعب ولم تترك فرصة للاعبة الروسية لالتقاط الأنفاس.

واستهدفت بوتابوفا إرسال شيانتيك مرة واحدة من أجل الفوز به لكن ضربات اللاعبة البولندية التي كانت شبه مثالية تركت اللاعبة الروسية عاجزة عن الرد لتحسم المصنفة الأولى المجموعة الأولى خلال 19 دقيقة.

وحاول المشجعون في ملعب فيليب شاترييه بذل قصارى جهدهم لتشجيع بوتابوفا لكن شيانتيك بدت مرتاحة وأجبرت منافستها على ارتكاب العديد من الأخطاء لتعزز المصنفة الأولى تقدمها وحسمت المباراة لتخرج بوتابوفا سريعا من الملعب.

وكانت المشكلة الوحيدة التي واجهتها شيانتيك هي الرياح أثناء تنفيذ الإرسال بعد فتح سقف الملعب أخيرا عقب إغلاقه عدة أيام بسبب المطر.

وستواجه شيانتيك المصنفة الخامسة ماركيتا فوندروسوفا أو الصربية الصاعدة من التصفيات أولجا دانيلوفيتش في دور الثمانية.

    المصدر :
  • رويترز

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