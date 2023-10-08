شيانتيك تفوز ببطولة الصين المفتوحة للتنس على حساب سامسونوفا

حققت البولندية إيجا شيانتيك المصنفة الثانية عالميا خامس ألقابها هذا الموسم بتغلبها على الروسية غير المصنفة ليودميلا سامسونوفا 6-2 و6-2 في نهائي بطولة الصين المفتوحة للتنس اليوم الأحد لتضيق الخناق على أرينا سبالينكا في المنافسة على إنهاء الموسم في صدارة التصنيف.

وذرفت شيانتيك دموع الفرح بعد الفوز بالمباراة التي استغرقت 69 دقيقة والذي قلص الفارق الذي يفصلها عن سبالينكا المصنفة الأولى عالميا إلى 465 نقطة ما يزيد من حظوظها في تخطي لاعبة روسيا البيضاء في البطولة الختامية لموسم لاعبات التنس المحترفات في كانكون المكسيكية.

وتنطلق البطولة الختامية بمشاركة أفضل ثماني لاعبات في منافسات الفردي في الموسم وأفضل ثماني فرق في منافسات الزوجي في 29 من الشهر الجاري.

وكسرت شيانتيك، التي شاركت في البطولة للمرة الأولى، إرسال منافستها لأول مرة في الشوط السادس عندما ارتكبت سامسونوفا خطأ مزدوجا وحسمت اللاعبة البالغ عمرها 22 عاما المجموعة الأولى دون ارتكاب أي خطأ سهل.

ولم تواجه شيانتيك أي نقطة للكسر بفضل إرسالها القوي وتقدمت 4-1 في المجموعة الثانية لتمضي في طريقها لحسم اللقب رقم 16 في مسيرتها بعدما ارتكبت منافستها خطأ على الشبكة من جديد.

وأصبحت شيانتيك أول لاعبة منذ الأمريكية سيرينا وليامز تفوز بخمسة ألقاب أو أكثر في موسمين متتاليين.