"شيانتيك" تمزق "فوندروسوفا" وتبلغ قبل نهائي بطولة فرنسا المفتوحة للتنس

واصلت إيجا شيانتيك حاملة اللقب والساعية لتحقيق بطولة فرنسا المفتوحة للتنس للمرة الرابعة حملة الدفاع عن لقبها بأقوى طريقة ممكنة حين تغلبت 6-صفر و6-2 على ماركيتا فوندروسوفا وصيفة البطلة السابقة في 62 دقيقة اليوم الثلاثاء لتبلغ قبل النهائي.

وضربت شيانتيك (23 عاما) موعدا ناريا في قبل النهائي أمام الأمريكية كوكو جوف في تكرار لنهائي 2022 من البطولة والذي فازت به البولندية والتي تتطلع لتعزيز سجل مواجهاتها البالغ 10-1 أمام المصنفة الثالثة.

ولم تهدر شيانتيك الكثير من الوقت لتنطلق بقوة على ملعب فيليب شاترييه وتقدمت 5-صفر على فوندروسوفا بطلة ويمبلدون قبل أن تحسم المجموعة الأولى حين سددت المصنفة الخامسة الكرة بعيدا.

وكانت هذه المجموعة الثالثة على التوالي التي تفوز فيها شيانتيك دون خسارة أي شوط بعد الفوز الكاسح على الروسية أناستاسيا بوتابوفا، وحققت ذلك عبر الفوز بالنقاط من جميع أنحاء الملعب لتسيطر بشكل كامل على فوندروسوفا التي لعبت نهائي البطولة في 2019.

وأنهت التشيكية ذلك الرقم المحبط عندما فازت بالشوط الثاني في المجموعة الثانية بعد خطأ نادر من شيانتيك ووصلت إلى نقطة كسر إرسال في الشوط التالي، لكنها لم تتمكن من إيقاف هجوم منافستها الشرس نحو تمديد سجل انتصاراتها على الملاعب الرملية إلى 17 مباراة.

وكسرت شيانتيك، بطلة مدريد وروما، إرسال منافستها لتتقدم 3-1 وواصلت تقدمها منذ تلك النقطة لتحسم الفوز حين لعبت فوندروسوفا الكرة في الشبكة.