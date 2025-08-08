شيلتون يتفوق على خاتشانوف ويحقق لقبه الأول ببطولات الأساتذة في كندا المفتوحة

عوض الأمريكي بن شيلتون تأخره بمجموعة ليحصد لقبه الأول في بطولات الأساتذة من فئة الألف نقطة في بطولة كندا المفتوحة للتنس اليوم الجمعة، بعد تغلبه 6-7 و6-4 و7-6 على الروسي كارين خاتشانوف.

وتوج المصنف السابع عالميا أسبوعا مثيرا للإعجاب شهد فوزه على الإيطالي فلافيو كوبولي المصنف 13، والأسترالي أليكس دي مينو المصنف التاسع، والأمريكي تيلور فريتز المصنف الثاني، في طريقه لتحقيق لقبه الأول في بطولات الأساتذة من فئة الألف نقطة وأكبر لقب في مسيرته.

وأصبح شيلتون (22 عاما) أصغر لاعب أمريكي يفوز بإحدى بطولات الأساتذة منذ المصنف الأول عالميا سابقا آندي روديك في ميامي عام 2004. وحقق لقبيه الآخرين في طوكيو عام 2023 وهيوستن عام 2024.

وقال شيلتون “إنه شعور مذهل.. كان أسبوعا طويلا، والطريق إلى النهائي لم يكن سهلا. قدمت أفضل ما لدي في الوقت المناسب”.

وأضاف “كنت حاسما وثابرت وصمدت، أحب أن أرى كل هذه الصفات في نفسي”.

وسيتقدم شيلتون الذي بلغ قبل نهائي بطولة أستراليا المفتوحة، بهذا الفوز إلى المركز السادس في التصنيف العالمي، وهو أفضل مركز في مسيرته.

وبدا أن خاتشانوف كان في طريقه لحسم المجموعة الافتتاحية عندما تقدم 5-3، لكن شيلتون قاوم ليكسر الإرسال ويتقدم 6-5، ثم انتفض خاتشانوف (29 عاما) ليفرض شوطا فاصلا، واستفاد من مجموعة أخطاء ارتكبها شيلتون ليحسم المجموعة الأولى.

وتوقفت المباراة عندما كانت النتيجة 2-2 في المجموعة الثانية بسبب مشكلة تقنية في الملعب، إذ لم يتمكن اللاعبان من سماع نتيجة النقاط من النظام الألكتروني الخاص بالخطوط.

وبمجرد استئناف اللعب وبعد أن اشتكى شيلتون، تقدم خاتشانوف 4-3،، لكن شيلتون قاوم مرة أخرى ليكسر إرسال منافسه الروسي ويتقدم 5-4 وأنقذ أربع نقاط لكسر الإرسال ليحسم المجموعة الثانية، ليخوض اللاعبان مجموعة فاصلة انتهت بشوط فاصل هيمن عليه الأمريكي.

ولعب شيلتون 16 إرسالا ساحقا و38 ضربة ناجحة في المباراة التي استمرت ساعتين و47 دقيقة.

وقال شيلتون “كان كارين يتلاعب بي في جميع أرجاء الملعب، الطريقة التي لعب بها ضرباته الأمامية وطريقة تحركه في الملعب وإرساله، ذلك جعلني أشعر وكأنني أمام قطار شحن يتجه نحوي”.

وأضاف “لم يكن التقدم للأمام مريحا، وكانت الكرة تتجه نحوي بسرعة أكبر”.

وتابع “لكنني بدأت أتمكن من إعادة توجيه الكرة، ولعبت بعض الضربات القوية، وغيرت مجرى المباراة نوعا ما، لذلك كان الفوز هائلا”.

وكان خاتشانوف يطارد لقبه الثاني في بطولات الأساتذة من فئة الألف نقطة، بعد فوزه ببطولة باريس عام 2018 بتغلبه على نوفاك ديوكوفيتش في النهائي.

وقال خاتشانوف الذي أطاح بالمصنف الأول ألكسندر زفيريف في قبل النهائي بعد معركة استمرت قرابة ثلاث ساعات “خسارة النهائي مؤلمة.. فزت بالأمس 7-6 في المجموعة الثالثة، وخسرت اليوم”.

وأضاف “لكنني أشكر فريقي على النتيجة العظيمة التي حققناها هنا. لدي فريق قوي، بعضهم هنا والبقية في البلاد، واستيقظ الجميع لمشاهدة جميع مبارياتي.. نفوز ونخسر معا، لذلك لا بأس”.