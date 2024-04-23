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صحيفة "ليكيب": المشرفون أوقفوا بناء مدرجات مؤقتة للفروسية في فرساي

منذ 3 دقائق
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 ذكرت صحيفة ليكيب الرياضية اليومية، اليوم الثلاثاء أن مفتشي السلامة أوقفوا بناء مدرجات مؤقتة في فرساي لمسابقة الفروسية خلال دورة الألعاب الأولمبية هذا العام في باريس بسبب مخاطر تتعلق بالسلامة.

ونقلت الصحيفة عن هؤلاء المفتشين قولهم إن هناك خطرا جديا ووشيكا من سقوط العمال من ارتفاع يصل إلى 20 مترا بسبب عدم توفر وسائل السلامة اللازمة.

ولم يرد منظمو أولمبياد باريس على الفور على طلب من رويترز للتعليق.

ووفقا لصحيفة ليكيب قالت شركة جي.إل إيفنتس التي تشيد هذه المدرجات إن الأعمال لم تتوقف لكن تم إعادة تنظيمها فقط مضيفة أنه سيتم الوفاء بالموعد النهائي.

وتنطلق الألعاب في 26 يوليو تموز وتبدأ منافسات الفروسية في اليوم التالي.

    المصدر :
  • رويترز

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