الأثنين 13 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 27 نوفمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

"صدمة كبيرة" لراموس بعد طلبه من الحكم العودة لتقنية الفيديو

منذ 45 دقيقة
سيرجيو راموس

سيرجيو راموس

A A A
طباعة المقال

تعرض المدافع سيرجيو راموس، للطرد مباشرة من المباراة التي خسرها فريقه إشبيلية أمام ريال سوسييداد بنتيجة 1-2 أمس الأحد، ضمن منافسات الأسبوع الـ14 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وحصل راموس على البطاقة الصفراء الثانية (طرد غير مباشر) في الدقيقة 88 بعد تدخله العنيف على لاعب فريق ريال سوسييداد، لكن المدافع المخضرم احتج بقوة على قرار الحكم، وطالبه بضرورة العودة إلى تقنية الفيديو المساعد “فار”، من أجل مراجعة ما حدث.

وبالفعل، توجه الحكم ميخيل أورتيز إلى تقنية الفيديو الموجودة في الملعب، حتى يراجع ما حدث بين راموس ومنافسه، ليتراجع عن قراره بإشهار البطاقة الصفراء الثانية لمدافع إشبيلية لكن الحكم صدم راموس بإشهار البطاقة الحمراء المباشرة في وجهه، وأمره بالخروج من الملعب حيث اعتبر أن تدخله كان عنيفا ويستحق الطرد المباشر بدل الإنذار.

وذكرت شبكة “مستر شيب” الإسبانية للإحصائيات الرياضية، أن راموس البالغ عمره 37 عاما، حطم رقما قياسيا، بعدما أصبح أكثر لاعب إسباني تعرضا للطرد من المواجهات التي خاضها في مسيرته الاحترافية، عقب نيله 30 بطاقة حمراء، بواقع بطاقة واحدة مع فريق بداياته إشبيلية أتلتيكو، و26 بطاقة مع فريقه الأسبق ريال مدريد، وبطاقتين مع فريقه السابق باريس سان جيرمان، وبطاقة حمراء واحدة مع فريقه الحالي إشبيلية.

    المزيد من رياضة

    مانشستر سيتي
    لاعب مانشستر سيتي: سعيد بوجودي في نفس فريق هالاند
    كريستيانو رونالدو
    فيديو.. كريستيانو رونالدو يفتتح متحف "قصته" في الرياض
    لويس إنريكي
    مدرب سان جيرمان: مواجهة نيوكاسل ستكون مثل المباريات النهائية

    الأكثر قراءة

    الكرة الأرضية - تعبيرية
    "عاصفة مغناطيسية قوية" تضرب الأرض اليوم.. وتأثيرٌ صادم على صحة البشر!
    طقس لبنان
    تحذير للبنانيين.. هذا ما ينتظركم في الساعات القادمة!
    عناصر من المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية
    إعدام اثنين من الجواسيس المتعاونين مع إسرائيل في الضفة الغربية