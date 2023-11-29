صدمة مزدوجة لليفربول

أعلن المدير الفني الألماني لليفربول الإنكليزي يورغن كلوب أن حارس مرمى فريقه الدولي البرازيلي أليسون بيكر ومهاجمه الدولي البرتغالي ديوغو جوتا سيغيبان عن الملاعب، بعد تعرضهما لإصابة عضلية في المباراة ضد مانشستر سيتي 1-1 في الدوري المحلي، السبت الماضي.

وبدا أن أليسون، الذي قد يغيب عن المباريات الخمس المقبلة، يعاني من مشكلة عضلية في الفخذ في الدقائق الأخيرة من مواجهة سيتي، لكنه تمكن من إكمال المباراة.

وقال كلوب عشية استضافة لاسك لينتس النمسوي في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من منافسات المجموعة الخامسة من مسابقة الدوري الأوروبي “يوروبا ليغ”: “كلاهما سيغيبان. أليسون إصابته أخف قليلاً، لذلك علينا أن نرى. ليس يوماً بعد يوم، لن يلعب غداً، وليس الأحد، وربما ليس في الأسبوع التالي. ثم يجب أن يكون الأمر على ما يرام نوعاً ما”.

أضاف: “(إصابة) أليسون ليست سيئة (كما كنا نعتقد)”.

تابع: “سيستغرق ديوغو وقتاً أطول قليلاً. لا نعرف بالضبط كم من الوقت، لكن إصابته أكثر خطورة بعض الشيء. علينا أن نرى”.