الأربعاء 15 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 29 نوفمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

صدمة مزدوجة لليفربول

منذ دقيقتين
يورغن كلوب

يورغن كلوب

A A A
طباعة المقال

أعلن المدير الفني الألماني لليفربول الإنكليزي يورغن كلوب أن حارس مرمى فريقه الدولي البرازيلي أليسون بيكر ومهاجمه الدولي البرتغالي ديوغو جوتا سيغيبان عن الملاعب، بعد تعرضهما لإصابة عضلية في المباراة ضد مانشستر سيتي 1-1 في الدوري المحلي، السبت الماضي.

وبدا أن أليسون، الذي قد يغيب عن المباريات الخمس المقبلة، يعاني من مشكلة عضلية في الفخذ في الدقائق الأخيرة من مواجهة سيتي، لكنه تمكن من إكمال المباراة.

وقال كلوب عشية استضافة لاسك لينتس النمسوي في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من منافسات المجموعة الخامسة من مسابقة الدوري الأوروبي “يوروبا ليغ”: “كلاهما سيغيبان. أليسون إصابته أخف قليلاً، لذلك علينا أن نرى. ليس يوماً بعد يوم، لن يلعب غداً، وليس الأحد، وربما ليس في الأسبوع التالي. ثم يجب أن يكون الأمر على ما يرام نوعاً ما”.

أضاف: “(إصابة) أليسون ليست سيئة (كما كنا نعتقد)”.

تابع: “سيستغرق ديوغو وقتاً أطول قليلاً. لا نعرف بالضبط كم من الوقت، لكن إصابته أكثر خطورة بعض الشيء. علينا أن نرى”.

    المزيد من رياضة

    شعار نادي باريس سان جيرمان
    فرص باريس سان جيرمان ونيوكاسل وميلان لا تزال قائمة في عبور مجموعة الموت
    كرة القدم - تعبيرية
    بسبب كسر في القدم.. استبعاد المهاجم الأسترالي بوريلو من كأس آسيا
    من مباراة برشلونة وبورتو
    برشلونة يحجز مكانه في دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا

    الأكثر قراءة

    جو بايدن
    غزة تحت النار
    بايدن: هذا ما تريده حماس.. ولا يمكننا فعل ذلك!
    آثار الدمار في غزة
    غزة تحت النار
    صفقة كبيرة "مرتقبة" في غزة.. صحيفة أمريكية تكشف التفاصيل
    جنود من الجيش الإسرائيلي
    "فرقة تتمرد".. بلبلة غير مسبوقة داخل الجيش الإسرائيلي!