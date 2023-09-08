صربيا تعود إلى نهائي كأس العالم للسلة بعد فوزها على كندا

عادت صربيا إلى نهائي كأس العالم لكرة السلة بعد فوزها على كندا 95-86 من خلال فرض هيمنتها الجمعة في مانيلا.

وسجل خمسة لاعبين من صربيا نقاطا من أرقام مزدوجة، يتقدمهم بوجدان بوجدانوفيتش لاعب أتلانتا هوكس برصيد 23 نقطة وأربع متابعات وثلاث تمريرات حاسمة.

وأجبر دفاع منتخب صربيا منافسه الكندي على التحولات وتفوق على نظيره في أمريكا الشمالية بفارق 15 نقطة في الربع الأول و39 نقطة في الشوط الأول.

ودخلت صربيا الشوط الثاني متقدمة 52-39 ولم تتخل عن تقدمها أبدا.

ولم يسجل شاي جيلجيوس-ألكسندر، أفضل هدافي وممرري والأكثر متابعة في منتخب كندا، في أول 15 دقيقة وأنهى المباراة برصيد 15 نقطة ومتابعتين وتسع تمريرات حاسمة، وهو أقل بكثير من متوسطه في البطولة البالغ 25 نقطة في المباراة الواحدة.

وخسرت صربيا أمام الولايات المتحدة 129-92 في نهائي بطولة عام 2014 في مدريد بإسبانيا. وفي دور الثمانية في بطولة 2019 بالصين.

وتلتقي الولايات المتحدة مع ألمانيا في وقت لاحق اليوم الجمعة 8\9\2023 من أجل المقعد الأخر في النهائي.

وستختتم النسخة 19 من بطولة العالم لكرة السلة التي تقام كل أربع سنوات بتتويج بطل جديد الأحد في مانيلا.