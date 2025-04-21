صعود بيرنلي وليدز يونايتد إلى الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم

فاز بيرنلي على شيفيلد يونايتد 2-1 ليضمن الصعود التلقائي إلى الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الاثنين، وهي النتيجة التي دفعت أيضا بليدز يونايتد أيضا إلى الصعود معه.

وكان ليدز قد سحق ستوك سيتي 6-صفر في وقت سابق ليتصدر دوري الدرجة الثانية برصيد 94 نقطة مع تبقي مباراتين وكان بحاجة إلى عدم خسارة بيرنلي أمام شيفيلد يونايتد صاحب المركز الثالث للتأكد من إنهاء الموسم في المركزين الأول والثاني.

وكان بيرنلي مطالبا بالفوز وسجل جوش براونهيل هدفين في ملعب تيرف مور وذلك قبل وبعد هدف التعادل لتوم كانون.

وانضم فريق المدرب سكوت باركر، الذي هبط الموسم الماضي، إلى ليدز برصيد 94 نقطة، وذلك بعد فوزه، وترك شيفيلد يونايتد برصيد 86 نقطة ويواجه الآن احتمال الانضمام إليهم عبر جولة فاصلة.

وسجل جويل بيروي ثلاثية في أول 20 دقيقة لصالح ليدز في ملعب إيلاند رود الصاخب وأضاف هدفا آخر قبل نهاية الشوط الأول ليتقدم أصحاب الأرض 5-صفر بحلول نهاية الشوط الأول.

ويعود ليدز إلى الدوري الممتاز بعد هبوطه في عام 2023 بعد ثلاثة مواسم قضاها في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وضمن سندرلاند صاحب المركز الرابع مكانه في دورة الترقي رغم هزيمته 1-صفر على أرضه أمام بلاكبيرن روفرز الذي أبقى على آماله الضئيلة في إنهاء الموسم ضمن المراكز الستة الأولى.

وخسر بريستول سيتي صاحب المركز الخامس 3-1 أمام لوتون تاون المتعثر في صراع الهبوط، لكنه ظل فوق كوفنتري سيتي الذي خسر أيضا 3-1 أمام بليموث أرجايل متذيل الترتيب.

وسيشعر ميدلسبره صاحب المركز السابع بالأسف الشديد لفشله في الاستفادة من هزائم بريستول وكوفنتري حيث خسر هو أيضا بنتيجة 2-1 أمام شيفيلد وينزداي على الرغم من تقدمه المبكر.

مع تبقي مباراتين، يملك بريستول سيتي 67 نقطة وكوفنتري 66 نقطة وميدلسبره 63 نقطة.

ولا يزال ميلوول وبلاكبيرن، برصيد 63 و62 نقطة على الترتيب، يتنافسان أيضا على التأهل لدورة الترقي.