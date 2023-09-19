الثلاثاء 4 ربيع الأول 1445 ﻫ - 19 سبتمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

صفقة تبادلية تحسم انتقال مبابي لريال مدريد

منذ 12 دقيقة
كيليان مبابي

كيليان مبابي

A A A
طباعة المقال

رغم إغلاف الميركاتو، تتواصل الأخبار التى تربط انتقال النجم الفرنسي كيليان مبابى لاعب فريق باريس سان جيرمان إلى ريال مدريد.

وكان مبابي مرتبطًا بشكل كبير بالانتقال إلى صفوف ريال مدريد، بعد نهاية تعاقده في صيف 2024، مع نهاية تعاقده مع باريس سان جيرمان، في صفقة انتقال حر.

وكشفت تقارير صحفية، بأنه من المتوقع أن تقدم إدارة نادي العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان، عرضًا لا يرفض لكيليان مبابي بالتجديد لمدة 3 مواسم مقابل 700 مليون يورو.

صفقة تبادلية تحسم انتقال مبابي

ووفقًا لصحيفة ديفينسا سنترال الإسبانية، فإن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، قد أبدى في وقت سابق إعجابه بقدرات البرازيلي رودريجو جوس لاعب ريال مدريد.

ويحاول باريس سان جيرمان إقناع مبابي بالبقاء، إلا أنه يضع حلًا بديلًا، بصفقة تبادلية بين النجم الفرنسي ورودريجو.

وكان رد إدارة ريال مدريد بأنها لا تريد عملية المبادلة، وتحتفظ بخدمات رودريجو وأنه ليس للبيع.

وبات من المحتمل، أن ينتقل مبابي لريال مدريد في صيف 2024 في صفقة انتقال حر، ما لم يجدد تعاقده مع باريس سان جيرمان حتى 2025، بحسب الضغوط التي تمارسها إدارة النادي الفرنسي ضده.

    المزيد من رياضة

    رونالدو والطفل الإيراني
    مشهد جميل وموثر.. رونالدو يحقق حلم طفل إيراني
    اللاعبة جيني هيرموسو
    بطلة فضيحة "القبلة" خارج قائمة منتخب إسبانيا للسيدات
    نيمار
    ليس نيمار.. من هو اللاعب الذي أنقذ الهلال السعودي من هزيمة محققة!؟

    الأكثر قراءة

    وديع الشيخ
    وديع الشيخ يفجع بوفاة والده
    قصر داهش
    فيديو.. ليس جناً ولا عفريتاً لكنه يفعل ما هو أغرب ويعرفه كبار السن في بيروت!
    دراجة تسير بمفردها
    "شارعٌ مسكون بالأشباح".. فيديو مرعب لدراجة تسير بمفردها!