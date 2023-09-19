صفقة تبادلية تحسم انتقال مبابي لريال مدريد

رغم إغلاف الميركاتو، تتواصل الأخبار التى تربط انتقال النجم الفرنسي كيليان مبابى لاعب فريق باريس سان جيرمان إلى ريال مدريد.

وكان مبابي مرتبطًا بشكل كبير بالانتقال إلى صفوف ريال مدريد، بعد نهاية تعاقده في صيف 2024، مع نهاية تعاقده مع باريس سان جيرمان، في صفقة انتقال حر.

وكشفت تقارير صحفية، بأنه من المتوقع أن تقدم إدارة نادي العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان، عرضًا لا يرفض لكيليان مبابي بالتجديد لمدة 3 مواسم مقابل 700 مليون يورو.

صفقة تبادلية تحسم انتقال مبابي

ووفقًا لصحيفة ديفينسا سنترال الإسبانية، فإن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، قد أبدى في وقت سابق إعجابه بقدرات البرازيلي رودريجو جوس لاعب ريال مدريد.

ويحاول باريس سان جيرمان إقناع مبابي بالبقاء، إلا أنه يضع حلًا بديلًا، بصفقة تبادلية بين النجم الفرنسي ورودريجو.

وكان رد إدارة ريال مدريد بأنها لا تريد عملية المبادلة، وتحتفظ بخدمات رودريجو وأنه ليس للبيع.

وبات من المحتمل، أن ينتقل مبابي لريال مدريد في صيف 2024 في صفقة انتقال حر، ما لم يجدد تعاقده مع باريس سان جيرمان حتى 2025، بحسب الضغوط التي تمارسها إدارة النادي الفرنسي ضده.