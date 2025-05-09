صلاح وروسو يفوزان بجائزة رابطة نقاد كرة القدم الإنجليزية

فاز محمد صلاح مهاجم ليفربول بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز من رابطة نقاد كرة القدم الإنجليزية للمرة الثالثة بينما فازت أليسيا روسو مهاجمة أرسنال بجائزة أفضل لاعبة في فئة السيدات.

ويتصدر صلاح، وهو ثاني لاعب يفوز بالجائزة ثلاث مرات بعد مهاجم أرسنال السابق تييري هنري، قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 28 هدفا هذا الموسم وساعد ليفربول على الفوز باللقب للمرة الثانية منذ انضمامه في 2017.

وقال الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في بيان “حصد صلاح 90 في المئة من أصوات رابطة نقاد كرة القدم الإنجليزية الذين يزيد عددهم عن 900 عضو وهو أكبر هامش فوز في هذا القرن”.

وحل الهولندي فيرجيل فان دايك زميل الدولي المصري ثانيا في الاستفتاء متقدما على ألكسندر إيساك لاعب نيوكاسل يونايتد وديكلان رايس لاعب أرسنال.

وتفوقت روسو مهاجمة منتخب إنجلترا، التي سجلت ثمانية أهداف في دوري أبطال أوروبا للسيدات لتساعد أرسنال على بلوغ النهائي، على خديجة شو مهاجمة مانشستر سيتي والفائزة باللقب العام الماضي.

وحلت ماريونا كالدينتي مهاجمة أرسنال في المركز الثالث في الاستفتاء وجاءت ميلي برايت قائدة تشيلسي في المركز الرابع.

وسيتسلم صلاح وروسو الجائزة في حفل يقام في لندن في 22 مايو أيار.