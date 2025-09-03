صلاح ينتقد "قلة احترام" الجماهير لثنائي هجوم ليفربول السابق نونيز ودياز

انتقد محمد صلاح مهاجم ليفربول أحد الحسابات الشهيرة للمشجعين التي تتابع أخبار النادي على منصة إكس اليوم الأربعاء بسبب “قلة الاحترام” لثنائي الهجوم السابق لويس دياز وداروين نونيز بعد منشور يسخر من رحيلهما في نهاية الموسم الماضي.

واعترض صلاح على منشور على منصة إكس يتضمن صورة للثنائي المغادر بالأبيض والأسود وكذلك الثنائي الوافد الجديد فلوريان فيرتز وألكسندر إيساك مع تعليق “اذكروا لنا أي تدعيم أكبر من هذا في تاريخ كرة القدم”.

ورد صلاح على منصة إكس مدافعا عن زميليه اللذين ساعدا ليفربول على التتويج بلقب الدوري الإنجليزي للمرة 20 قائلا “ما رأيكم في الاحتفال بالتعاقدات الرائعة دون التقليل من احترام أبطال الدوري الإنجليزي الممتاز”.

How about we celebrate the great signings without disrespecting the PL champions? https://t.co/lRug6oFYCt — Mohamed Salah (@MoSalah) September 3, 2025

وسرعان ما اعتذر حساب “أنفيلد إديشن” الذي يتابعه أكثر من نصف مليون متابع عن هذا التعليق.

ونشر الحساب صورة لصلاح يجلس على العرش قائلا “لم نكن نقصد التقليل من احترام اللاعبين بل تسليط الضوء على الانتقالات المذهلة هذا الصيف لكننا نعتذر”.

Whilst we acknowledge Mo Salah, it wasn’t the intention to disrespect, more to highlight the incredible transfers this summer. But we’re sorry, @MoSalah. In our opinion, more right than wrong. 👑 pic.twitter.com/aExnRT8XYY — Anfield Edition | æ (@AnfieldEdition) September 3, 2025

جاء هذا السجال على وسائل التواصل الاجتماعي بعد فترة انتقالات صيفية ساخنة شهدت انتقال الجناح الكولومبي دياز إلى بايرن ميونيخ مقابل 75 مليون يورو (87.80 مليون دولار) بينما انضم نونيز إلى الهلال السعودي مقابل 53 مليون يورو وفقا لوسائل إعلام.

وأنفق ليفربول بسخاء لجلب بديلين إذ تعاقد مع فيرتز مقابل 116 مليون جنيه إسترليني (156.70 مليون دولار) مع امتيازات أخرى قبل أن يحطم الرقم القياسي في سوق الانتقالات البريطاني لجلب إيساك مقابل 125 مليون جنيه إسترليني.

وفي حين ساهم دياز بشكل كبير في فوز ليفربول باللقب بتسجيل 13 هدفا وتقديم سبع تمريرات حاسمة في 36 مباراة، عانى نونيز في ترك بصمة إذ سجل خمسة أهداف فقط في 30 مباراة.

ورغم أنه ظل يحظى بشعبية كبيرة في أنفيلد بسبب أدائه المتميز، فإن نونيز واجه سخرية لاذعة على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب إهدار الفرص.

وفي الشهر الماضي انتقد صلاح نعي الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) للراحل سليمان العبيد، المعروف باسم “بيليه الفلسطيني”، إذ لم يشر إلى ملابسات وفاته.

وقال الاتحاد الفلسطيني للعبة إن العبيد (41 عاما) قُتل في غارة إسرائيلية استهدفت مدنيين كانوا ينتظرون مساعدات إنسانية في جنوب قطاع غزة.

وفي منشور مقتضب على منصة (إكس)، وصف اليويفا اللاعب الدولي السابق بأنه “موهبة أعطت الأمل لعدد لا يحصى من الأطفال، حتى في أحلك الأوقات”.

ورد صلاح “هلّا أخبرتمونا كيف توفي، وأين ولماذا”.