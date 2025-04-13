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صلاح يواصل تحطيم الأرقام القياسية في فوز ليفربول 2-1 على وست هام بالدوري

منذ 6 دقائق
محمد صلاح

محمد صلاح

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واصل ليفربول مسيرته نحو الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم للمرة الثانية بتغلبه 2-1 على وست هام يونايتد اليوم الأحد بعد أن حطم محمد صلاح الرقم القياسي لأكثر اللاعبين مساهمة في التهديف في موسم واحد وسجل فيرجيل فان دايك هدف الفوز في الدقائق الأخيرة.

وبعدما جدد عقده مع ليفربول لمدة عامين، لعب صلاح تمريرة حاسمة افتتح منها لويس دياز التسجيل في المشاركة التهديفية رقم 45 للاعب المصري في الدوري هذا الموسم، محطما الرقم القياسي لموسم مؤلف من 38 مباراة.

لكن وست هام دخل في أجواء المباراة وأدرك التعادل في الدقيقة 86 بهدفي عكسي سجله أندي روبرتسون أثناء محاولة تشتيت تمريرة عرضية.

لكن ليفربول استعاد تقدمه بضربة رأس لعبها فان دايك مستغلا ركلة ركنية في الدقيقة 89 ليتقدم بفارق 13 نقطة على أرسنال ثاني الترتيب قبل ست مباريات على نهاية الموسم. ويحتل وست هام المركز 17 برصيد 35 نقطة.

    المصدر :
  • رويترز

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