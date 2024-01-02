محمد صلاح: هذا ما أشعر به عند تمثيل منتخب مصر

أكد محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، أنه يطمح للفوز بلقب كأس أمم إفريقيا هذا العام، المقرر إقامتها بين شهري يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط، في ساحل العاج.

ويقع صلاح ورفاقه بمنتخب “الفراعنة” في المجموعة الثانية في بطولة القارة السمراء، إلى جانب منتخبات موزمبيق وغانا والرأس الأخضر.

وتحدّث مهاجم “الفراعنة” لشبكة “Sky Sports” البريطانية، عقب نهاية مباراة “الريدز” ونيوكاسل يونايتد، التي شهدت إهدار محمد صلاح لركلة جزاء قبل أن يحرز هدفين، ليساهم في فوز فريقه بنتيجة 2/4، ضمن منافسات الجولة الـ20 في مسابقة البريميرليغ.

#محمد_صلاح: اللعب للمنتخب الوطني يعني الكثير وأود الفوز بكأس أمم أفريقيا pic.twitter.com/MKG6YpMSve — المصري الرياضي (@AlMasrySports) January 2, 2024

وقال صلاح: “بين شوطي المبارة قلتُ لنفسي: هل تريد الرحيل إلى المنتخب الوطني بهذا الأداء؟…لذلك كان عليّ التركيز حقاً والتقدم وإحداث الفارق وتمكنت من القيام بذلك”.

وتابع: “إنها نتيجة رائعة بالنسبة لنا، المباراة كانت صعبة للغاية، وتمكنا من حصد النقاط الثلاث، والآن نحن في صدارة الترتيب، نحتاج إلى التزام الهدوء والفوز في كل مباراة”.

وقال عن مشاركته مع منتخب بلاده في كأس أمم إفريقيا: “الجميع يسألني نفس الشيء، أريد الفوز بهذه البطولة، وأحب الفوز بها”.

وواصل محمد صلاح حديثه: “لكن بدوني، أنا متأكد من أن لاعبي ليفربول سيتمكنون من الفوز بالمباريات، لدينا لاعبون رائعون، يتمتعون بجودة جيدة حقاً، وهم بحاجة فقط إلى الابتعاد عن الضغط ولعب كرة القدم الخاصة بهم، لدينا لاعبون يمكنهم اللعب في مركزي، يمكنهم أن يفعلوا ما أفعله”.

وقال صلاح إن اللعب لمنتخب مصر “يعني لي الكثير”، موضّحاً أنه “شعور رائع، في كل مرة أخطو فيها إلى الملعب مرتدياً قميص المنتخب الوطني…أنا سعيد باللعب في البطولة (الإفريقية) وأحب الفوز بها”.