الثلاثاء 20 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 2 يناير 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

محمد صلاح: هذا ما أشعر به عند تمثيل منتخب مصر

منذ 43 دقيقة
محمد صلاح

محمد صلاح

A A A
طباعة المقال

أكد محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، أنه يطمح للفوز بلقب كأس أمم إفريقيا هذا العام، المقرر إقامتها بين شهري يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط، في ساحل العاج.

ويقع صلاح ورفاقه بمنتخب “الفراعنة” في المجموعة الثانية في بطولة القارة السمراء، إلى جانب منتخبات موزمبيق وغانا والرأس الأخضر.

وتحدّث مهاجم “الفراعنة” لشبكة “Sky Sports” البريطانية، عقب نهاية مباراة “الريدز” ونيوكاسل يونايتد، التي شهدت إهدار محمد صلاح لركلة جزاء قبل أن يحرز هدفين، ليساهم في فوز فريقه بنتيجة 2/4، ضمن منافسات الجولة الـ20 في مسابقة البريميرليغ.

وقال صلاح: “بين شوطي المبارة قلتُ لنفسي: هل تريد الرحيل إلى المنتخب الوطني بهذا الأداء؟…لذلك كان عليّ التركيز حقاً والتقدم وإحداث الفارق وتمكنت من القيام بذلك”.

وتابع: “إنها نتيجة رائعة بالنسبة لنا، المباراة كانت صعبة للغاية، وتمكنا من حصد النقاط الثلاث، والآن نحن في صدارة الترتيب، نحتاج إلى التزام الهدوء والفوز في كل مباراة”.

وقال عن مشاركته مع منتخب بلاده في كأس أمم إفريقيا: “الجميع يسألني نفس الشيء، أريد الفوز بهذه البطولة، وأحب الفوز بها”.

وواصل محمد صلاح حديثه: “لكن بدوني، أنا متأكد من أن لاعبي ليفربول سيتمكنون من الفوز بالمباريات، لدينا لاعبون رائعون، يتمتعون بجودة جيدة حقاً، وهم بحاجة فقط إلى الابتعاد عن الضغط ولعب كرة القدم الخاصة بهم، لدينا لاعبون يمكنهم اللعب في مركزي، يمكنهم أن يفعلوا ما أفعله”.

وقال صلاح إن اللعب لمنتخب مصر “يعني لي الكثير”، موضّحاً أنه “شعور رائع، في كل مرة أخطو فيها إلى الملعب مرتدياً قميص المنتخب الوطني…أنا سعيد باللعب في البطولة (الإفريقية) وأحب الفوز بها”.

    المصدر :
  • CNN عربي

المزيد من رياضة

ليونيل ميسي
لأجل ميسي.. منتخب الأرجنتين يتخذ قرارا رسميا بإلغاء "الرقم 10"
رياضة التنس - تعبيرية
ديوكوفيتش يتجاوز مشكلة في معصمه ويهزم ليهتشكا في كأس يونايتد للتنس
محمد صلاح
كلوب لا يشعر بالمفاجأة من تألق صلاح أمام نيوكاسل

الأكثر قراءة

طائرة - تعبيرية
طائرة أقلعت فجر 2024 وحطّت مساء 2023.. وركّابها يحتفلون مرّتين!
صواريخ "M90"
غزة تحت النار
فيديو.. كتائب القسام تمطر تل أبيب بصواريخ "M90"
رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية هرتسي هليفي
غزة تحت النار
لماذا لا يحضر رئيس الأركان الإسرائيلي اجتماعات الحكومة.. قناة إسرائيلية تكشف السبب!