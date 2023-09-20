الأربعاء 5 ربيع الأول 1445 ﻫ - 20 سبتمبر 2023 |
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صلاح يخسر لقب اللاعب الأكثر شعبية في ليفربول.. من حلّ مكانه؟

منذ 5 دقائق
محمد صلاح

محمد صلاح

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خسر النجم المصري محمد صلاح المحترف في صفوف نادي ليفربول، تصدره لقائمة الأسماء الأكثر طباعة على قمصان الفريق الإنجليزي في متاجر النادي الرسمية.

وكان صلاح اللاعب الأكثر شعبية بين جماهير ليفربول خلال الموسمين الماضيين وفقا للبيانات الصادرة عن موقع “LFC Retail”، قبل أن يخطف منه الوافد الجديد الهنغاري دومينيك سوبوسلاي هذا اللقب.

وبحسب موقع “liverpoolecho”، أصبح سوبوسلاي المنضم لليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، اللاعب المفضل لدى المشجعين لشراء قميصه، حيث احتل صدارة الأكثر مبيعا خلال الفترة ما بين 29 مايو و10 سبتمبر من هذا العام، فيما تراجع صلاح للمركز الثاني في القائمة التي جاءت على النحو التالي:

1 – دومينيك سوبوسلاي

2 – محمد صلاح

3 – أليكسيس ماك أليستير

4 – ترينت ألكسندر أرنولد

5 – داروين نونيز

6 – لويس دياز

7 – أليسون

8 – فيرجيل فان دايك

9 – جاكبو

10 – أندي روبرتسون.

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