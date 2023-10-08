صلاح يحرز ثنائية في تعادل ليفربول وبرايتون

أحرز لويس دانك قائد برايتون آند هوف ألبيون هدفا بتسديدة مباشرة رائعة ليلغي ثنائية محمد صلاح مهاجم ليفربول، ليعود أصحاب الأرض للمباراة ويقتنص التعادل 2-2 في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد.

وتقدم أصحاب الأرض في الدقيقة 20 عندما خطف سيمون أدينجرا الكرة من لاعب وسط برايتون السابق أليكسيس ماك أليستير ليسدد في الشباك، لكن صلاح أدرك التعادل في الدقيقة 40 بعدما أنهى تحركا رائعا بتسديدة متقنة بقدمه اليسرى كعادته.

ومنح الجناح المصري التقدم لفريقه من ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول بعد عرقلة باسكال جروس للمجري دومينيك سوبوسلاي داخل المنطقة. ووضع صلاح الكرة على يسار بارت فيربرخن حارس برايتون.

وأدرك برايتون التعادل في الدقيقة 78 عندما هز المدافع دانك الشباك بتسديدة مباشرة إثر ركلة حرة نفذها سولي مارش ليظل فريقه في المركز السادس برصيد 16 نقطة متأخرا بفارق نقطة واحدة خلف ليفربول صاحب المركز الثالث.