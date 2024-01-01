محمد صلاح يسعى لتحقيق إنجاز جديد بقميص "الريدز" أمام نيوكاسل

تتجه أنظار عشاق كرة القدم، مساء اليوم الاثنين، صوب ملعب “أنفيلد”، الذي سيكون مسرحا للمباراة المرتقبة بين ليفربول وضيفه نيوكاسل يونايتد، في الجولة 20 من الدوري الإنكليزي الممتاز.

ويسعى النجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول إلى تحقيق إنجاز جديد بقميص “الريدز”.

وقالت شبكة “أوبتا” للإحصائيات، إنه في حال سجل صلاح هدفا في مرمى نيوكاسل يونايتد، فإنه سيصل إلى 150 هدفا بقميص “الريدز” في “البريميرليغ”، ويصبح خامس لاعب في تاريخ ليفربول يصل إلى هذا الرقم.

يذكر أن محمد صلاح (31 عاما) يحتل المركز الثاني في قائمة أفضل هدافي الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم للموسم الحالي (2023-2024) برصيد 12 هدفا، متأخرا بفارق هدفين فقط عن النجم النرويجي إيرلينغ هالاند هداف مانشستر سيتي.