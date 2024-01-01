"صنز" يجمع نجومه في مباراة واحدة ويقتنص فوزًا من "ماجيك"

من المواجهة بين "فينيكس صنز" و"أورلاندو ماجيك" (رويترز)

سجل كيفن دورانت 31 نقطة واستحوذ على خمس كرات مرتدة وأرسل خمس تمريرات حاسمة واقتنص ثلاث نقاط من المنافس في فوز فينكس صنز 112-107 على ضيفه أورلاندو ماجيك في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين الليلة الماضية.

وسجل برادلي بيل 25 نقطة، هي أفضل رصيد له هذا الموسم وأحرز عشر من 13 رمية في فوز فينكس الثالث على التوالي.

وأحرز ديفن بوكر 21 نقطة واقتنص ثلاث نقاط من المنافس لصنز الذي اعتمد على لاعبيه الثلاثة البارزين بوكر ودورانت وبيل في مباراة واحدة للمرة الرابعة فقط هذا الموسم.

فيما سجل باولو بانشيرو 28 نقطة واستحوذ على تسع كرات مرتدة وأرسل سبع تمريرات حاسمة لأورلاندو الذي خسر أول مباراة بين أربع متتالية خارج أرضه.

وأحرز فرانز فاجنر 27 نقطة واستحوذ على سبع كرات مرتدة وست تمريرات حاسمة وسجل ويندل كارتر جونيور أعلى رصيد له هذا الموسم عندما أحرز 17 نقطة، فيما أضاف كول أنتوني 13 نقطة لماجيك.

وفي باقي مباريات الليلة الماضية، خسر واشنطن ويزاردز على ملعبه 130-126 أمام أتلانتا هوكس، فيما خسر سان أنطونيو سبيرز على أرضه أيضًا أمام بوسطن سيلتيكس 134-101.

وتغلب أوكلاهوما سيتي ثاندر 124-108 على بروكلين نيتس، ونيو أورليانز بليكانز 129-109 على ضيفه لوس أنجليس ليكرز فيما خسر ممفيس جريزليز على ملعبه أمام سكرامنتو كينجز 123-92.