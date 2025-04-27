صور.. فريق كرة‭ ‬قدم أرجنتيني يودع مشجعه "البابا فرنسيس"

ملعب بيدرو بيديغاين في يوم المباراة بين سان لورينزو دي ألماغرو، فريق كرة قدم مسقط رأس البابا فرانسيس وفريق روساريو سنترال في بوينس آيرس. رويترز

انتشرت صور ومظاهر تكريم تشمل أعلاما وتمثالا بالحجم الطبيعي للبابا الراحل فرنسيس في جميع أرجاء ملعب بيدرو بديغاين في بوينس آيرس حيث نزل فريق سان لورينزو دي ألماغرو لكرة القدم الذي كان يشجعه إلى أرض الملعب للمرة الأولى منذ وفاته.

ارتدى اللاعبون قمصانا تحمل صور البابا الراحل إلى جانب عبارة “معا للأبد” للتذكير بشغفه بالفريق طيلة حياته لدرجة أنه ظل عضوا فيه خلال فترة توليه المنصب الباباوي التي استمرت 12 عاما.

هتف المشجعون قبل انطلاق المباراة ضد روزاريو سنترال أمس السبت “البابا من بويدو”، رافعين أعلام الفاتيكان بلونيها الأصفر والأبيض.

ويعتزم النادي، الكائن في حي بويدو ببوينس آيرس، تسمية ملعبه الجديد باسم البابا فرنسيس.

وخلال عرض في الاستراحة بين الشوطين، أشادت منظمة “سكولاس أوكورنتيس”، وهي منظمة دولية أنشأها البابا فرنسيس في عام 2013 لإحداث نقلة نوعية في التعليم العالمي، بالبابا الذي توفي يوم الاثنين الماضي عن عمر ناهز 88 عاما.

ورث خورخي ماريو برغوليو شغفه بالنادي الأرجنتيني عن والده ولم يفقده أبدا.

قال برغوليو بعد انتخابه في عام 2013 بفترة وجيزة، ضمن سلسلة أمنيات لوطنه “أتمنى الفوز لسان لورينزو”.

ورغم أنه لم يعد إلى الأرجنتين بينما كان في منصب البابا، أطل تمثال بالحجم الطبيعي للبابا فرنسيس مرتديا وشاحا بلوني الفريق الأزرق والأحمر حول عنقه على المباراة من خط التماس.

ظلت المباراة من دون أهداف حتى الدقيقة 91 عندما سجل إنزو كوبيتي هدف روزاريو سنترال الوحيد ملحقا الهزيمة بفريق مسقط رأس البابا بنتيجة 1-صفر.

عُين البابا فرنسيس، خلال سنواته في الفاتيكان، عضوا فخريا في سان لورينزو وتلقى عدة زيارات من وفود من النادي بينها واحدة بعد فوزه بكأس ليبرتادوريس في عام 2014 وتم تقديم الكأس له.