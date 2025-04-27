الأثنين 30 شوال 1446 ﻫ - 28 أبريل 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

صور.. فريق كرة‭ ‬قدم أرجنتيني يودع مشجعه "البابا فرنسيس"

منذ 20 ساعة
آخر تحديث: 27 - أبريل - 2025 1:59 مساءً
ملعب بيدرو بيديغاين في يوم المباراة بين سان لورينزو دي ألماغرو، فريق كرة قدم مسقط رأس البابا فرانسيس وفريق روساريو سنترال في بوينس آيرس. رويترز

ملعب بيدرو بيديغاين في يوم المباراة بين سان لورينزو دي ألماغرو، فريق كرة قدم مسقط رأس البابا فرانسيس وفريق روساريو سنترال في بوينس آيرس. رويترز

A A A
طباعة المقال

انتشرت صور ومظاهر تكريم تشمل أعلاما وتمثالا بالحجم الطبيعي للبابا الراحل فرنسيس في جميع أرجاء ملعب بيدرو بديغاين في بوينس آيرس حيث نزل فريق سان لورينزو دي ألماغرو لكرة القدم الذي كان يشجعه إلى أرض الملعب للمرة الأولى منذ وفاته.

لاعبو فريق سان لورينزو دي ألماغرو، فريق كرة قدم مسقط رأس البابا فرانسيس، يقفون لالتقاط صورة جماعية للفريق مع لافتة مكتوب عليها "سان لورينزو وفرانسيس، معاً إلى الأبد

لاعبو فريق سان لورينزو دي ألماغرو، فريق كرة قدم مسقط رأس البابا فرانسيس، يقفون لالتقاط صورة جماعية للفريق مع لافتة مكتوب عليها “سان لورينزو وفرانسيس، معاً إلى الأبد

ارتدى اللاعبون قمصانا تحمل صور البابا الراحل إلى جانب عبارة “معا للأبد” للتذكير بشغفه بالفريق طيلة حياته لدرجة أنه ظل عضوا فيه خلال فترة توليه المنصب الباباوي التي استمرت 12 عاما.

قميص فريق سان لورنزو دي ألماغرو، فريق كرة قدم مسقط رأس البابا فرانسيس، مع شارة تحمل صورته ورسالة تقول ”معًا إلى الأبد“

قميص فريق سان لورنزو دي ألماغرو، فريق كرة قدم مسقط رأس البابا فرانسيس، مع شارة تحمل صورته ورسالة تقول ”معًا إلى الأبد“

هتف المشجعون قبل انطلاق المباراة ضد روزاريو سنترال أمس السبت “البابا من بويدو”، رافعين أعلام الفاتيكان بلونيها الأصفر والأبيض.

ويعتزم النادي، الكائن في حي بويدو ببوينس آيرس، تسمية ملعبه الجديد باسم البابا فرنسيس.

وخلال عرض في الاستراحة بين الشوطين، أشادت منظمة “سكولاس أوكورنتيس”، وهي منظمة دولية أنشأها البابا فرنسيس في عام 2013 لإحداث نقلة نوعية في التعليم العالمي، بالبابا الذي توفي يوم الاثنين الماضي عن عمر ناهز 88 عاما.

ورث خورخي ماريو برغوليو شغفه بالنادي الأرجنتيني عن والده ولم يفقده أبدا.

قال برغوليو بعد انتخابه في عام 2013 بفترة وجيزة، ضمن سلسلة أمنيات لوطنه “أتمنى الفوز لسان لورينزو”.

ورغم أنه لم يعد إلى الأرجنتين بينما كان في منصب البابا، أطل تمثال بالحجم الطبيعي للبابا فرنسيس مرتديا وشاحا بلوني الفريق الأزرق والأحمر حول عنقه على المباراة من خط التماس.

ظلت المباراة من دون أهداف حتى الدقيقة 91 عندما سجل إنزو كوبيتي هدف روزاريو سنترال الوحيد ملحقا الهزيمة بفريق مسقط رأس البابا بنتيجة 1-صفر.

عُين البابا فرنسيس، خلال سنواته في الفاتيكان، عضوا فخريا في سان لورينزو وتلقى عدة زيارات من وفود من النادي بينها واحدة بعد فوزه بكأس ليبرتادوريس في عام 2014 وتم تقديم الكأس له.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من رياضة

فريق ليتشي
ليتشي يتعادل 1-1 مع أتلانتا والصراع يحتدم على مراكز المقدمة بالدوري
لاعبو نادي نابولي
نابولي ينفرد بصدارة الدوري بالفوز 2-صفر على تورينو
فان دايك
فان دايك: ليفربول يستحق التتويج بالدوري الإنجليزي "عن جدارة

الأكثر قراءة

العلم اللبناني
امتعاض شيعيّ من "الخداع الإيرانيّ"؟!
صحة الكبد (تعبيرية)
بشرى لمرضى الكبد.. علاج جديد قد يحل محل الزراعة
رامي مخلوف
إعلان غريب وصادم من رامي مخلوف.. ماذا جاء فيه؟