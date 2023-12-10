ضربة قاسية لمانشستر سيتي قبل مونديال الأندية

يغيب المهاجم النروجي إرلينغ هالاند عن صفوف فريقه مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنكليزي لكرة القدم، ضد مضيفه لوتون تاون في المرحلة السادسة عشرة الأحد، بسبب إصابة في قدمه قد تؤثر على جاهزيته في جدول مزدحم لأصحاب الثلاثية التاريخية في الموسم الماضي.

وقال الإسباني بيب غوارديولا مدرب سيتي إن هالاند (23 عاماً) اكتشف إصابته عقب الخسارة أمام أستون فيلا 0-1، في الجولة الماضية.

ويعتبر غياب العملاق النروجي متصدر ترتيب هدافي “بريميرليغ” برصيد 14 هدفاً في 15 مباراة عن مواجهة لوتون العنيد على أرضه ضربة معنوية مهمة لفريق “سيتيزنس”، رابع الترتيب برصيد 30 نقطة متأخراً بفارق 7 نقاط عن ليفربول المتصدر، الساعي للبقاء ضمن ركب فرق المقدمة.

كما تحوم الشكوك حيال هالاند الذي سجل 19 هدفاً في مختلف المسابقات هذا الموسم، قبل سفر سيتي إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في كأس العالم للأندية.

وتابع مدرب برشلونة الإسباني وبايرن ميونيخ الألماني السابق: “تعرض لإجهاد العظام في قدمه وبعد المباراة الأخيرة شعر به. لا يستطيع اللعب”.

وأضاف: “لا أعرف (مدة الإصابة). سنرى ما سيحدث خلال الأسابيع والأيام المقبلة”.

وأردف: “نحن نلعب بـ11 لاعباً وهذا أمر مؤكد. لقد كان إرلينغ مهما للغاية منذ وصوله وهذا أمر مؤكد. لكن خلال الموسم نرى هذا النوع من الأشياء. إصابات، إيقافات، مشكلات، علينا أن نتكيّف”.