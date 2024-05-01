ضربة مزدوجة في توتنهام بغياب فيرنر وديفيز حتى نهاية الموسم

قال أنجي بوستيكوجلو مدرب توتنهام المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأربعاء إن فريقه الذي يعاني بالفعل من غياب المدافع ديستني أودوجي تلقى ضربة مزدوجة بإصابة المدافع بن ديفيز والمهاجم تيمو فيرنر وتأكد غيابهما حتى نهاية الموسم.

ويواصل توتنهام، الذي يحتل المركز الخامس، الصراع على أمل إنهاء الدوري في المربع الذهبي إذ جمع 60 نقطة ويملك مباراتين مؤجلتين لكنه يتأخر بفارق سبع نقاط عن أستون فيلا الرابع في السباق نحو التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

واستبعد فيرنر من تشكيلة توتنهام التي ستزور فريقه القديم تشيلسي صاحب المركز التاسع غدا الخميس، وسيغيب المهاجم الألماني عن باقي مباريات توتنهام في الموسم بعد إصابته أمام أرسنال يوم الأحد الماضي.

وأبلغ المدرب الأسترالي الصحفيين “تيمو (فيرنر) يعاني من إصابة في عضلات الفخذ الخلفية. أمامه أسبوعان ونصف فقط حتى يعود، لذلك سيغيب عما تبقى من الموسم.

“تعرض بن ديفيز لإصابة في عضلات الساق خلال مباراة أرسنال وسيغيب عما تبقى من الموسم أيضا”.

وسجل فيرنر هدفين وصنع ثلاثة أهداف في 13 مباراة بالدوري منذ انضمامه إلى توتنهام على سبيل الإعارة في يناير كانون الثاني الماضي قادما من رازن بال شبورت لايبزيج المنافس في الدوري الألماني.

فيما شارك ديفيز (31 عاما) والذي يجيد اللعب في أكثر من مركز في 19 مباراة مع توتنهام هذا الموسم.

ويأمل توتنهام في استعادة عافيته بعد الخسارة 3-2 أمام ضيفه أرسنال يوم الأحد الماضي، لكنه يواجه تحديا صعبا بمواجهة ليفربول ومانشستر سيتي بعد مباراة تشيلسي.

وبدأ فريق المدرب بوستيكوجلو الموسم بقوة قبل أن يتعرض لأول خسارة على ملعبه من تشيلسي في نوفمبر تشرين الثاني الماضي، وقال الأسترالي عندما سُئل عما إذا كان توتنهام قد أظهر بعض التقدم في عامه الأول كمدرب للفريق “بوضوح، ما هو مدى الوضوح الذي تريده بالتأكيد 100 بالمئة.

“ما أراه هو أننا نلعب كرة القدم. ونقيس تطورنا بمواجهة أفضل الفرق. لاعبو الفريق يثقون بما نقوم به. وهذا ما أحتاج أن أراه”.