ضربة مزدوجة لإنتر بإصابة دي فري ودمفريس

أعلن نادي إنتر متصدر دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم الثلاثاء غياب الثنائي الهولندي ستيفان دي فري ودينزل دمفريس بسبب إصابات عضلية.

وبدأ اللاعبان في التشكيلة الأساسية مع إنتر في الفوز 3-صفر على نابولي الأحد.

ومع ذلك، تم استبدال المدافع دي فري في وقت مبكر من المباراة، بينما خرج دمفريس وهو يعرج من الملعب قرب نهاية المباراة.

ولم يعلن النادي مدة غياب كلا اللاعبين. لكن شبكة سكاي سبورتس الإيطالية ذكرت أنه من المتوقع غيابهما عن الملاعب لمدة 20 يوما تقريبا.

ويواجه إنتر منافسه ريال سوسيداد في آخر مباراة له في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا يوم 12 ديسمبر\كانون الأول ويمكنه تصدر المجموعة إذا فاز باللقاء.