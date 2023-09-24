ضربة موجعة لباريس سان جيرمان

تعرض كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، للإصابة في مباراة مارسيليا، الأمر الذي أثار حالة من القلق في صفوف الفريق الفرنسي.

ويستضيف باريس سان جيرمان نظيره مارسيليا، مساء الأحد، على ملعب حديقة الأمراء، في كلاسيكو مثير، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الفرنسي.

وبعد مرور نحو نصف ساعة فقط من عمر المباراة، غادر مبابي ملعب حديقة الأمراء بسبب إصابة تعرض لها على مستوى الكاحل.

وبدا على اللاعب الفرنسي التأثر من الإصابة التي تعرض لها خلال مغادرته أرض الملعب، في انتظار الفحوصات الطبية التي سيخضع لها، والتي ستكشف حجم إصابته.

ويستعد الفريق الباريسي لخوض مباراة جديدة، يوم السبت المقبل، حين يحل ضيفا على كليرمون فوت في الجولة السابعة من الدوري الفرنسي.

أما المباراة الأهم فستكون بعد 10 أيام، حين يحل باريس سان جيرمان ضيفا على نيوكاسل يونايتد، الأربعاء بعد المقبل، في الجولة الثانية من مجموعات دوري أبطال أوروبا.

يُذكر أن مبابي خاض 4 مباريات مع باريس سان جيرمان قبل مباراة الكلاسيكو ضد مارسيليا، نجح خلالها في تسجيل 7 أهداف.