الأربعاء 7 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 20 ديسمبر 2023 |
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طبيب المنتخب البرازيلي: نيمار سيغيب عن كأس كوبا أمريكا

منذ 11 دقيقة
إخراج نيمار البرازيلي من الملعب بعد تعرضه لإصابة في مباراة أمام الأوروغواي

إخراج نيمار البرازيلي من الملعب بعد تعرضه لإصابة في مباراة أمام الأوروغواي (رويترز)

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قال رودريجو لاسمار طبيب المنتخب البرازيلي لكرة القدم إن المهاجم نيمار لن يتعافى من جراحة في الركبة في الوقت المناسب للمشاركة في كأس كوبا أمريكا العام المقبل.

وخضع هداف البرازيل لجراحة الشهر الماضي بعد إصابته بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي والغضروف المفصلي في ركبته اليسرى خلال أداء الواجب الدولي في أكتوبر\تشرين الأول.

وقال لاسمار، الذي أجرى الجراحة لنيمار، إن اللاعب البالغ من العمر 31 عاما من غير المتوقع أن يكون لائقا حتى أغسطس\آب المقبل.

وأضاف أن المنتخب البرازيلي لا يعتزم اختصار برنامج التعافي حتى يتمكن نيمار من اللعب في البطولة التي ستقام بين 20 يونيو\حزيران و14 يوليو\تموز في الولايات المتحدة.

وقال لاسمار لمحطة 98 إف.إم الإذاعية البرازيلية “لن يتعافى في الوقت المناسب. البطولة ستكون مبكرة جدا بالنسبة له ولا داعي لاختصار برنامج التعافي والقيام بمجازفة غير ضرورية”.

وأضاف “نتوقع أن يكون جاهزا للعودة في بداية موسم 2024 في أوروبا والذي سيكون في أغسطس. علينا التحلي بالصبر. الحديث عن العودة قبل تسعة أشهر سابق لأوانه”.

وانضم نيمار إلى الهلال السعودي في أغسطس\آب الماضي لكن مهاجم برشلونة وباريس سان جيرمان السابق لعب خمس مباريات فقط حيث عانى من إصابات عضلية.

وأوقعت القرعة البرازيل في المجموعة الرابعة في كأس كوبا أمريكا مع كولومبيا وباراجواي ومتأهل من تصفيات منطقة الكونكاكاف.

    المصدر :
  • رويترز

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