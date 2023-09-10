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عاشق لريال مدريد.. برشلونة يخطط للتعاقد مع جناح نابولي

منذ 47 دقيقة
خفيتشا كفاراتسخيليا

خفيتشا كفاراتسخيليا

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يخطط برشلونة للتعاقد مع أحد اللاعبين البارزين في أوروبا، والذي سبق أن أعلن تشجيعه لريال مدريد.

وبرز الجناح الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا، البالغ من العمر 22 عامًا، على الساحة في أول موسم له مع نابولي، حيث سجل 14 هدفًا وقدم 17 تمريرة حاسمة خلال 43 مباراة.

وذكر موقع “فوتبول إيطاليا”: “برشلونة بدأ التخطيط للتعاقد مع كفاراتسخيليا في الصيف المقبل، بعد أن يعود جواو فيليكس إلى أتلتيكو مدريد بعد انتهاء فترة إعارته”.

وأشار إلى أن نابولي سيطلب ما يزيد عن 100 مليون يورو يورو لحسم الصفقة، لكن الشيء الوحيد الذي يمكن أن يساعد برشلونة أن كفارا يحصل على أحد أقل الرواتب (مليون يورو فقط) في النادي الإيطالي.

وكان وكيل كفاراتسخيليا فتح الباب مؤخرا أمام انتقال اللاعب مستقبلا إلى برشلونة، قائلا: “لا نفكر في خيار مغادرة نابولي الآن، ربما في يوم من الأيام عندما يكون كفارا جاهزًا للعب مع ريال مدريد أو برشلونة، سنقيم هذا الخيار في المستقبل”.

وسبق أن صرح كفاراتسخيليا للتليفزيون الجورجي: “حلمي الأكبر الفوز بدوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد. منذ أن كنت طفلاً وأنا أشجع النادي وكنت أشاهد مبارياته دائمًا مع عائلتي”.

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