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عبدالمجيد عبدالله يشيد بموقف نادي الاتحاد: موقف غير مُستغرب من نادي الوطن

منذ 30 دقيقة
آخر تحديث: 2 - أكتوبر - 2023 10:06 مساءً
عبدالمجيد عبدالله

عبدالمجيد عبدالله

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بعد أن رفض نادي اتحاد جدة السعودي خوض المباراة أمام سيباهان الإيراني، بسبب وجود مجسم لقاسم سليماني، القائد الراحل لـ”فيلق القدس” التابع للحرس الثوري الإيراني، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية في المجموعة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا لكرة القدم.

توالت ردات الفعل عبر منصة “إكس” تويتر سابقاً بين مؤيدين لهذه الخطوة ومن بين هذه الشخصيات أعرب الفنان السعودي عبدالمجيد عبدالله الذي أكد أن الموقف غير مُستغرب من نادي الإتحاد السعودي.

ولم يدخل لاعبو الاتحاد أرضية الملعب، ومن ثم توجه الاتحاد السعودي إلى مطار أصفهان للمغادرة إلى جدة بعد إلغاء المباراة مع سباهان الإيراني.

وكان من المتوقّع أن يستضيف النادي الإيراني نظيره السعودي في استاد نقش جهان بأصفهان، لكن المباراة لم تنطلق في موعدها.

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