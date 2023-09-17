عدو ريال مدريد يقترب من برشلونة.. وتشافي ينتظر

يطمح نادي برشلونة الإسباني إلى تدعيم صفوفه خاصة في خط المقدمة، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بناء على توصيات المدير الفني للفريق تشافي هيرنانديز.

ويستهدف برشلونة التعاقد مع “عدو ريال مدريد” في صيف 2024، الصفقة التي ستكون بمثابة إنقاذ لخط هجوم البارسا، خاصة مع اقتراب البولندي روبرت ليفاندوفسكي من الرحيل عن صفوف الفريق.

ووفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن فريق برشلونة يستهدف التعاقد مع النجم السويدي ألكسندر إيزاك لاعب فريق نيوكاسل يونايتد خلال صيف 2024.

ويعد إيزاك أحد أهم لاعبي الماكبايس، خاصة مع إسهاماته التهديفية، حيث سجل 12 هدف خلال 31 مباراة خاضها مع نيوكاسل في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وانتقل إيزاك إلى صفوف نيوكاسل قادمًا من صفوف ريال سوسيداد الإسباني، في صفقة قدرت بـ 63 مليون جنيه استرليني.

وساهم إيزاك في إقصاء ريال مدريد من قبل ببطولة كأس ملك إسبانيا 2020، حيث أعرب حينها عن سعادته الغامرة بخروج الملكي.

ويتوجب على برشلونة دفع ما يقارب من 63 مليون يورو فيما أكثر، من أجل السماح للاعب بالرحيل إلى البلوجرانا في صيف 2024، حيث يستمر عقده مع نيوكاسل يونايتد حتى صيف 2028.

ويعد تشافي من أبرز المعجبين بمستوى إيزاك، حيث يتطلع إلى حسم الصفقة بأسرع وقت ممكن.