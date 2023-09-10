عرض خرافي من باريس سان جرمان لاقناع مبابي

يبدو أن نادي باريس سان جيرمان لن يستسلم، بشأن إقناع نجمه كيليان مبابي بالاستمرار باللعب في حديقة الأمراء.

وكشفت تقارير صحفية إسبانية عن عرض خيالي تجهزه إدارة النادي الباريسي لإقناع مبابي بالبقاء في صفوف فريق العاصمة الفرنسية والعدول عن فكرة الرحيل.

وأكدت شبكة «ديفنسا سنترال» الإسبانية أن إدارة الفريق الباريسي بقيادة ناصر الخليفي، تحاول إبقاء مبابي داخل صفوف الفريق، وتفادي رحيله المجاني إلى نادي ريال مدريد في الصيف المقبل بعد أن رفض كل عروض النادي لتمديد تعاقده بما يعني أنه يستطيع التوقيع لاي نادي خلال شهر يناير المقبل .

وأكدت الشبكة الإسبانية أن إدارة النادي الباريسي جهزت عرض تاريخي بقيمة مليار يورو إلى مبابي، من أجل إقناعه بالاستمرار داخل حديقة الأمراء حتى 2029، يتضمن راتب سنوي يبلغ 200 مليون يورو.

وأشارت الشبكة في تقريرها إلى أن تجديد مبابي لتعاقده سيعني نهاية أحلامه باللعب في صفوف المارينجي للأبد، بعدما رفض قبل موسمين ماضيين الانضمام إلى النادي الملكي وقرر تمديد عقده مع باريس سان جيرمان.

وانضم مبابي إلى نادي باريس سان جيرمان في عام 2017، قادمًا من نادي موناكو مقابل 180 مليون يورو، وسجل حتى الآن 217 هدفًا وصنع 98 تمريرة حاسمة خلال 263 مباراة، كما يُعَدّ الهداف التاريخي لناديه.