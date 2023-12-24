عشية عيد الميلاد.. ولفرهامبتون يهزم تشيلسي 2-1

و اصل ولفرهامبتون واندرارز تألقه على أرضه بفوزه 2-1 على تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الأحد بفضل هدفي ماريو ليمينا ومات دوهرتي في الشوط الثاني.

وسجل ليمينا من ضربة رأس اثر ركلة ركنية من بابلو سارابيا بعد ست دقائق من الاستراحة ليمنح ولفرهامبتون التقدم قبل أن يضمن دوهرتي الفوز لولفرهامبتون بهدف ثان في الوقت بدل الضائع.

وسجل كريستوفر نكونكو هدفا شرفيا لتشيلسي، وهو الأول له مع النادي اللندني منذ انتقاله قبل انطلاق الموسم، لكن فريق المدرب ماوريسيو بوكيتينو لم يتمكن من تحقيق هدف التعادل ليتعرض للهزيمة الثامنة في الدوري هذا الموسم.

ودفع الانتصار بولفرهامبتون للتقدم إلى المركز 11 متساويا مع تشيلسي صاحب المركز العاشر برصيد 22 نقطة لكنه يتراجع خلف الفريق اللندني بفارق الأهداف.