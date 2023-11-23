الخميس 9 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 23 نوفمبر 2023 |
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عضو باتحاد الكرة الإنجليزي قارن بين "نتنياهو وهتلر".. وهذا ما حلّ به!

منذ دقيقتين
الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم

الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم

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لم تهدأ عاصفة الانتقادات التي لاحقت عضو مجلس إدارة الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم وسيم حق، الخميس، بسبب منشور قارن فيه بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والزعيم النازي أدولف هتلر، على خلفية الحرب في قطاع غزة.

وأوقف “وسيم حق” عن العمل بسبب منشوره على منصة “إكس”، قبل أن يحذفه ويقدم اعتذاره.

وأجرى الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، الهيئة الحاكمة لكرة القدم في إنجلترا، تحقيقا في الأمر.

وكتب حق على منصة “إكس”: “استقلت هذا الصباح من الاتحاد الإنجليزي. كما أكرر اعتذاري للجالية اليهودية”.

وأضاف: “خلفت هذه الحرب آلاف القتلى، والعديد منا يعانون الإحباط والاضطراب الشديد. آمل أن تلعب كرة القدم دورا مستقبليا في تخفيف التوترات بين المجتمعات”.

وشارك خطاب استقالته، الذي قال فيه: “تعليقي كان انتقادا مباشرا لسياسي وليس حول عرق أو جماعة دينية. في التعبير عن هذه المشاعر اخترت الكلمات الخاطئة تماما، وقد أثر ذلك على منصبي القيادي الذي أشغله في الاتحاد الإنجليزي”.

وأضاف أنه يعتزم “التفاعل شخصيا وبشكل مباشر مع أعضاء الجالية اليهودية للمشاركة والفهم”، كما عرض مساعدة الاتحاد الإنجليزي في تطوير “عملية منهجية من أجل لم شمل المجتمعات في المستقبل”.

وانضم حق إلى مجلس الاتحاد الإنجليزي عام 2019 كممثل لمجتمع السود والآسيويين والأقليات العرقية، علما أنه فصل من دور مماثل في مجلس اتحاد التنس الأسبوع الماضي.

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