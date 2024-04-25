عقد تاريخي.. الفيفا يوقع شراكة عالمية مع أرامكو السعودية

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) في بيان اليوم الخميس أنه وقع اتفاقية شراكة مع شركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط ستستمر حتى نهاية عام 2027.

وستصبح أرامكو، بموجب العقد الذي يمتد لأربع سنوات، شريكا عالميا للفيفا بما في ذلك في البطولات الكبرى مثل كأس العالم 2026 وكأس العالم للسيدات 2027.

وقال جياني إنفانتينو رئيس الفيفا في بيان “ستساعد هذه الشراكة الفيفا على تقديم بطولاته الرئيسية بنجاح.

“وتمكننا من تقديم دعم إضافي للاتحادات الأعضاء البالغ عددها 211 اتحادا في جميع أنحاء العالم”.

وتنفق السعودية المليارات على الرياضة العالمية مثل الجولف وكرة القدم ورياضة المحركات وفنون الدفاع عن النفس.

وتعد الرياضة إحدى ركائز خطة التنويع الاقتصادي لرؤية الحكومة 2030 التي تسعى إلى بناء صناعات جديدة وخلق فرص عمل بينما يقول منتقدون إنها محاولة لصرف الانتباه عن سجل المملكة في مجال حقوق الإنسان.

وتمتلك شركة أرامكو المملوكة للدولة فريق القادسية الناشط في دوري الدرجة الثانية السعودي، وتقوم ببناء ملعب في الدمام سيستضيف مباريات خلال كأس آسيا 2027، وربما كأس العالم 2034.

وقال رئيس أرامكو ومديرها التنفيذي أمين ناصر “من خلال هذه الشراكة مع الفيفا، نهدف إلى المساهمة في تطوير كرة القدم وتسخير قوة الرياضة لإحداث تأثير في جميع أنحاء العالم”.