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على خطى رونالدو.. صورة بنزيما بـ "الشماغ" تحصد ملايين الإعجابات

منذ ساعة واحدة
كريم بنزيما

كريم بنزيما

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ظهر اللاعب الفرنسي كريم بنزيما بالثوب السعودي والبشت، في صورة حصدت ملايين المشاهدات على منصة إكس (تويتر سابقًا)، وذلك بعد أن ظهر أيضًا منافسه في نادي النصر النجم كريستيانو رونالدو بالزيّ نفسه.

فقد نشر النجم الفرنسي مساء أمس السبت، صورته على حسابه في تويتر، لمشاركة الشعب السعودي احتفالاته بمناسبة العيد الوطني الـ 93.

وغرّد قائلًا: “انظر إلى الحياة التي نعيشها، يوم وطني سعودي سعيد”، في إشارة إلى النمو الذي تعيشه المملكة على جميع الصعد لا سيما خلال السنوات الأخيرة.

فيما تفاعل المغردون مع الصورة، مكيلين الثناء والإعجاب على لاعب اتحاد جدة.

كما علّق البعض على الصورة، مؤكدين أن بنزيما أضحى “سعوديًا” بامتياز، مضيفين له كنية محلية.

يشار إلى أن بنزيما البالغ من العمر 35 عامًا، والذي انضم إلى فريق “النمور” الصيف الماضي، قادمًا من نادي ريال مدريد الإسباني، أكد سابقًا أنه يشعر وكأنه في بيته في السعودية.

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