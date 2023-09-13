غادر الملعب وهو يبكي.. مخاوف بشأن إصابة نجم برشلونة

ضربة موجعة تلقاها فريق برشلونة الإسباني، بغياب نجم الفريق الألماني إلكاي غوندوغان بعد إصابته، خلال مباراة ألمانيا وفرنسا الودية التي أقيمت مساء الثلاثاء.

وفازت ألمانيا الدولة المضيفة لبطولة أوروبا 2024 لكرة القدم على فرنسا 2-1 في مباراة ودية دولية، الثلاثاء، لتنهي سلسلة من ثلاث هزائم متتالية وتستعيد بعض الثقة بعد مسيرة سيئة وإقالة المدرب هانز فليك يوم الأحد الماضي.

وتعرض الألماني غوندوغان لاعب فريق برشلونة، لإصابة قوية في الشوط الأول من مباراة ألمانيا وفرنسا الودية، ليخرج على إثرها في الدقيقة 25 من زمن اللقاء.

مخاوف بشأن إصابة نجم برشلونة

وتحدثت صحيفة سبورت الكتالونية، بأن صافرات الإنذار تدوى في برشلونة، بسبب إصابة غوندوغان مع ألمانيا أمام فرنسا، حيث غادر الملعب وهو يبكي.

وتابعت، بأن لاعب خط الوسط الألماني تعرض لضربة في ظهره، حيث كان لابد من استبداله، وخرج بالفعل في الدقيقة 25.

ومن المتوقع أن تكون الإصابة خطيرة بالعمود الفقري، نظرًا لمعاناة غوندوغان مسبقًا، حيث غاب في موسم 2013/2014 لمدة 428 يوماً، 135 مُباراة بسبب “ضغط على العمود الفقري”.

وقد يغيب غوندوغان الأسبوع المقبل، حيث يبدأ برشلونة مرحلة المجموعات في دوري أبطال أوروبا باستضافة أنتويرب.