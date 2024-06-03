غموض يحيط بمشاركة "غريليش" في تشكيلة إنجلترا لبطولة أوروبا 2024

لا يزال جاريث ساوثجيت مدرب منتخب إنجلترا يدرس خيارات فريقه الهجومية في بطولة أوروبا 2024 لكرة القدم في ألمانيا وقال إنه رغم أن جاك غريليش لم يلعب بالقدر الذي كان يوده هذا الموسم فإن الفرصة لا تزال أمامه للانضمام للتشكيلة.

واستُبعد ماركوس راشفورد من التشكيلة الأولية للمنتخب الإنجليزي المكونة من 33 لاعبا للبطولة القارية وترددت أحاديث عن أن جريليش قد يكون الاسم الكبير التالي الذي سيُستبعد إذ يتعين على ساوثجيت تقليص الفريق إلى 26 لاعبا بحلول السابع من يونيو حزيران.

وشارك غريليش في 20 مباراة فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز مع مانشستر سيتي هذا الموسم وسجل ثلاثة أهداف وجلس على مقاعد البدلاء ولم يشارك في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي أمام مانشستر يونايتد الشهر الماضي.

وردا على سؤال عما إذا كان غريليش يواجه خطر الغياب عن التشكيلة، قال ساوثجيت “لا أعتقد أننا حسمنا الأمر بعد. أعتقد أننا نعرف على الأرجح ماذا سنفعل.

“لم يلعب كثيرا هذا الموسم. أنا متأكد من أنه كان يود أن يكون الوضع مختلفا لكننا نعرف المهارات التي يمكن أن يقدمها. إنه لاعب نستمتع بالعمل معه”.

وأشار ساوثجيت إلى وجود متسع من الوقت أمام اللاعبين لترك انطباع جيد في المباريات الودية أمام البوسنة والهرسك وأيسلندا هذا الأسبوع.

ويسعى لاعبون أمثال جيمس ماديسون وإبريتشي إيزي وكول بالمر وجارود بوين لحجز مكان في التشكيلة وقال ساوثجيت إنه لم يستقر بعد على عدد المهاجمين الذين سيحتاج إليهم.

وأضاف “ما لا نعرفه تماما هو عدد اللاعبين الذين نحتاج إلى ضمهم أو العدد الذي يمكننا السماح لأنفسنا بقبوله بسبب ما قد نحتاجه لتغطية مراكز أخرى أيضا”.

وتستضيف إنجلترا البوسنة في ملعب سانت جيمس بارك في وقت لاحق من اليوم الاثنين وستواجه أيسلندا في ملعب ويمبلي الجمعة المقبل قبل أن تستهل مسيرتها في بطولة أوروبا 2024 في 16 يونيو حزيران أمام صربيا ضمن المجموعة الثالثة.