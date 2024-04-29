غوارديولا: سيتي لا يزال أمامه الكثير في سباق اللقب

يواصل مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم الضغط على المتصدر أرسنال وفاز 2-صفر على نوتنجهام فورست في ملعب الأخير أمس الأحد لكن مدربه الإسباني بيب غوارديولا قال إنه لا يزال أمام فريقه الكثير من الجهد والعمل الجاد في سعيه للفوز بلقب البطولة للمرة الرابعة على التوالي.

وبفضل هدفين من يوسكو جفارديول وإرلينج هالاند بواقع هدف في كل شوط رفع فريق جوارديولا الثاني في القائمة رصيده إلى 79 نقطة من 34 مباراة بينما يملك أرسنال 80 نقطة من 35 مباراة.

وردا على سؤال حول فرص سيتي في التتويج باللقب هذا الموسم قال غوارديولا للصحفيين “من السابق لأوانه (طرح هذا السؤال). وجهوا لي هذا السؤال عندما نكون في قمة الترتيب قبل آخر مباراة في الموسم.

“لكن ومع تبقي أربع مباريات فإن الأمر يبدو أنه لا يزال علينا تسلق جبل شاهق. الأمر بيدنا… إن تعادلنا في مباراة فلن نحرز لقب الدوري الممتاز.”

وبينما تعثرت فرصة أرسنال في الفوز بلقب البطولة في الجولات القليلة الأخيرة من الموسم الماضي فإنه يحافظ على فرصته هذا الموسم وفاز 3-2 على توتنهام هوتسبير أمس الأحد.

وعن المنافس اللندني قال غوارديولا “نحن نتمنى أن يخسر لكن لا سلطة لنا على ما يقوم به… نعم تتبقى أربع مباريات.

“لا أعتقد أنه سيخسر أي نقاط ونحن نعرف تحديدا ما يتعين علينا القيام به.”

وفي مباراته المقبلة في الدوري سيلتقي سيتي مع ضيفه ولفرهامبتون واندرارز السبت المقبل.