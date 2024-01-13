غوارديولا: هالاند يغيب عن الملاعب لنهاية يناير

قال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي بطل دوري إنجلترا الممتاز لكرة القدم الليلة الماضية إن هداف الفريق إرلينج هالاند سيغيب عن الملاعب حتى نهاية يناير كانون الثاني الجاري بسبب إصابة في القدم.

وسيلتقي سيتي خارج ملعبه مع نيوكاسل يونايتد في الدوري الممتاز في وقت لاحق اليوم السبت وسيحل ضيفا على توتنهام هوتسبير في الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي في 26 يناير كانون الثاني قبل أن يستضيف بيرنلي في الدوري في 31 من الشهر الجاري.

وقال غوارديولا للصحفيين قبل التوجه إلى ملعب سانت جيمس بارك إنه يتوقع عودة النرويجي هالاند (23 عاما) إلى التدريب خلال معسكر الفريق في أبوظبي الأسبوع المقبل.”

وأضاف المدرب الإسباني “إنها العظام. تحتاج إلى وقت.

“لا بأس في ذلك لكن الأطباء قرروا التوقف لمدة أسبوع وربما تكون العودة في أبوظبي. ونأمل أن يكون جاهزا في نهاية الشهر. اتضح أن الإصابة كانت أكثر خطورة بعض الشيء مما توقعنا في البداية.”

ويتقاسم هالاند صدارة قائمة هدافي الدوري الممتاز مع محمد صلاح نجم ليفربول ولكل منهما 14 هدفا سجلها اللاعب النرويجي في 15 مباراة، لكنه غاب عن آخر ثماني مباريات لعبها سيتي في كل المسابقات بسبب الإصابة.

وأردف غوارديولا قوله “نحن بحاجة إليه.. نأمل أن يتمكن من العودة للفريق وأن يشارك في الأشهر الأربعة أو الخمسة الأخيرة بدون مشكلة.”

ويحتل سيتي المركز الثالث بين فرق الدوري الممتاز بفارق خمس نقاط خلف ليفربول المتصدر لكن تتبقى له مباراة مؤجلة، ويعتقد المدرب أن حظوظ فريقه في الفوز بالدوري للمرة الرابعة على التوالي لا تزال قائمة. وقال المدرب عن ذلك “حاليا، نعم. كم عدد النقاط المتاحة؟ 18 أو 19 مباراة… لذا بالطبع الأمر ممكن حسابيا.”

ويحتل نيوكاسل المركز التاسع بفارق 11 نقطة خلف سيتي.