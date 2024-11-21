غوارديولا يواصل مسيرته مع سيتي بعد تجديد عقده لعامين

أعلن مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الخميس تجديد عقد مدربه الإسباني بيب غوارديولا لمدة عامين.

وقال خلدون المبارك رئيس سيتي في بيان “على غرار كل مشجعي سيتي، يسعدني استمرار رحلة بيب مع مانشستر سيتي، بما يسمح لتفانيه وشغفه وفكره المبدع بمواصلة تحديد ملامح اللعبة.

“نهمه للتحسن والنجاح لا ينتهي وسيظل المستفيدين المباشرين من هذا لاعبونا وجهازنا الفني وثقافة نادينا والكرة الإنجليزية بوجه عام”.

وانضم المدرب الإسباني إلى سيتي في 2016 وقاده لحصد 18 لقبا، بينها الدوري الإنجليزي الممتاز ست مرات ودوري أبطال أوروبا مرة واحدة.

وكان العقد السابق للمدرب البالغ عمره 53 عاما ينتهي بنهاية الموسم.