غوف تتأهل لقبل نهائي بطولة الصين المفتوحة لتلاقي شيانتيك

واصلت كوكو غوف سلسلة انتصاراتها لتبلغ 16 انتصارا، وهي السلسلة الأطول في بطولات اتحاد لاعبات التنس المحترفات هذا الموسم، بفوزها على ماريا ساكاري 6-2 و6-4 في دور الثمانية لبطولة الصين المفتوحة للتنس اليوم الجمعة لتضرب موعدا في قبل النهائي مع المصنفة الثانية البولندية إيجا شيانتيك.

والتقى الثنائي في ثماني مناسبات في السابق، وعلى الرغم من فوز شيانتيك في سبع منها، إلا أن جوف تفوقت في اللقاء الأخير بينهما في قبل نهائي بطولة سينسناتي .

وقالت غوف “ستكون مباراة صعبة. خضنا مباراة صعبة في سينسناتي لكنني متحمسة للغاية وأركز على اللعب غدا”.

واحتاجت غوف، التي فازت بأول لقب لها في البطولات الأربع الكبرى في أمريكا المفتوحة هذا العام، إلى ساعة و20 دقيقة فقط لتتغلب على ساكاري دون أن تفقد إرسالها مرة واحدة أمام اللاعبة اليونانية المصنفة الرابعة.

وأضافت غوف “أعتقد أنني أرسلت بشكل جيد في النقاط الضاغطة والحاسمة..ونعم أعتقد أن كل مباراة في هذه البطولة تشهد تحسنا لمستواي”.

وستواجه اللاعبة الأمريكية البالغة من العمر 19 عاما والمصنفة الثالثة على العالم الآن منافستها شيانتيك المصنفة الثانية عالميا في الدور قبل النهائي غدا السبت بعد أن عوضت اللاعبة البولندية تأخرها بمجموعة لتتغلب على كارولين جارسيا 6-7 و7-6 و6-1.

وقالت شيانتيك “بالتأكيد كان الأمر ضاغطا حقا.

“لعبنا بسرعة كبيرة. لم يكن هناك وقت في بعض الأحيان للتفكير أو التحليل. أنا سعيدة لأنني استخدمت حدسي كثيرا”.

بعد فوز جارسيا بالمجموعة الأولى بعد شوط فاصل، أصبحت شيانتيك على بعد نقطتين من خسارة دور الثمانية بمجموعتين متتاليتين لكنها عادت لتفرض شوطا فاصلا آخر.

وتفوقت شيانتيك لتدفع المباراة نحو مجموعة ثالثة تمكنت فيها من كسر إرسال جارسيا ثلاث مرات لتنهي المباراة بشكل رائع.

وأضافت شيانتيك “في أول مجموعتين، كانت كل كرة تشكل فارقا. أنا سعيدة لأنني تمكنت من تحقيق ذلك في المجموعة الثالثة”.

وفشلت أرينا سبالينكا المصنفة الأولى عالميا في الوصول إلى الدور قبل النهائي بعد خسارتها أمام إيلينا ريباكينا المصنفة الخامسة 7-5 و6-2.

وأرسلت ريباكينا 12 إرسالا ساحقا مقارنة بأربعة إرسالات لسبالينكا وكسرت إرسال المصنفة الأولى أربع مرات.

وقالت ريباكينا “أرسلت بشكل جيد حقا، لذلك أنا سعيدة حقا بأدائي اليوم”.

بعد مجموعة افتتاحية متكافئة، فاز ريباكينا بخمسة أشواط متتالية في المجموعة الثانية.