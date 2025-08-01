غوف تنتفض وتتقدم في كندا وميدفيديف يودع البطولة

انتفضت كوكو غوف المصنفة الأولى في بطولة كندا المفتوحة للتنس لتبلغ دور الستة عشر أمس الخميس بينما ودع دانييل ميدفيديف بطل أمريكا المفتوحة السابق منافسات الرجال على يد الأسترالي أليكسي بوبيرين.

وعدلت غوف المصنفة الثانية عالميا تأخرها بمجموعة لتهزم الروسية فيرونيكا كوديرميتوفا 4-6 و7-5 و6-2 في مباراة استغرقت ساعتين ونصف الساعة.

وقالت بطلة فرنسا المفتوحة “كانت مباراة صعبة”.

وأضافت “أبليت بلاء حسنا من الناحية الذهنية، خاصة في الإرسال. كنت ألعب ضد منافسة ترسل بشكل جيد للغاية. السعادة لا تسعني بهذا التأهل”.

وصعقت الأوكرانية ديانا ياستريمسكا منافستها الأمريكية إيما نافارو المصنفة الثامنة بالفوز عليها 7-5 و6-4 بينما خرجت الروسية ميرا أندريفا المصنفة الرابعة من البطولة بخسارتها 7-6 و6-4 أمام الأمريكية مكارتني كيسلر.

أما المصنفة التاسعة إيلينا ريباكينا من قازاخستان فقد تغلبت على الرومانية جاكلين كريستيان 6-صفر و7-6.

وفي منافسات الرجال، أطاح أليكس ميكلسن بالمصنف الثالث لورنسو موسيتي 3-6 و7-6 و6-4 في مباراة مثيرة بالدور الثالث.

وتعافى اللاعب الأمريكي المصنف 26 من بداية بطيئة ليطلق وابلا من الضربات القوية ويضغط على منافسه الإيطالي.

وتوالت المفاجآت، إذ خرج ميدفيديف المصنف العاشر من البطولة على يد بوبيرين المصنف 18 بعد الخسارة 5-7 و6-4 و6-4 بينما اضطر الألماني ألكسندر زفيريف المصنف الأول في البطولة للعودة من تأخره بمجموعة ليهزم الإيطالي ماتيو أرنالدي 6-7 و6-3 و6-2 ويحقق فوزه 500 في بطولات المحترفين.

وتغلب النرويجي كاسبر رود المصنف الثامن على البرتغالي نونو بورجيس 7-5 و6-4 بينما تخطى هولجر رونه المصنف الخامس عقبة ألكسندر مولر بالفوز عليه 6-2 و6-4 وفاز فرانسيسكو سيروندولو على مواطنه الأرجنتيني توماس إتشيفيري 6-3 و6-4.