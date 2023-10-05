غوف تُمدد سلسلة انتصاراتها وتحصد فوزها الـ 15 على التوالي

حققت كوكو غوف أطول سلسلة انتصارات في بطولات اتحاد لاعبات التنس المحترفات هذا الموسم بتغلبها 7-6 و6-2 على فيرونيكا كودرميتوفا، في الدور الثالث في بطولة الصين المفتوحة، لتحصد فوزها الـ 15 تواليًا، اليوم الخميس.

ولم تخسر اللاعبة الأميركية منذ تعثرها في دور الثمانية في بطولة مونتريال. ومنذ ذلك الحين، فازت اللاعبة البالغ عمرها 19 عامًا بلقب بطولة سينسناتي وأميركا المفتوحة، أول ألقابها في البطولات الأربع الكبرى.

وتفوقت المصنفة الثالثة عالميًا على إيكاترينا ألكسندروفا في مستهل مشوارها في بطولة بكين، قبل أن تشق طريقها لتجتاز عقبة بترا مارتيتش.

وقدمت أداء قويًا في المجموعة الأولى أمام كودرميتوفا، لتمضي في طريقها لتحقيق ثاني انتصار في مسيرتها على بطلة طوكيو.

وقالت غوف: “أنا سعيدة جدًا بطريقة تعاملي مع المباريات. واجهت صعوبة في العثور على الطريقة التي أود أن ألعب بها في هذه الظروف. شعرت أن الكرات كانت سريعة جدًا في أول مباراة ولم أخض المباراة الثانية بقوة”.

وأضافت: “أنا سعيدة جدًا بطريقة تحديد المشكلات وحلها. اليوم قدمت مباراة جيدة إجمالًا”.

وتواجه غوف في الدور المقبل اليونانية ماريا ساكاري، المصنفة السادسة في البطولة، في تكرار لنهائي واشنطن الذي فازت به اللاعبة الأميركية.

وتغلبت ساكاري 6-4 و2-6 و6-3 على الصينية وانغ تشين يو.

وفي وقت سابق اليوم، فازت كارولين غارسيا 6-3 و6-2 على الأوكرانية أنهيلينا كالينينا لتضرب موعدًا في دور الثمانية مع إيجا شيانتيك المصنفة الثانية في البطولة.

وتلعب أرينا سبالينكا المصنفة الأولى عالميًا أمام جاسمين باوليني في وقت لاحق اليوم، على أن تواجه الفائزة إيلينا ريباكينا.