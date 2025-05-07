الأربعاء 9 ذو القعدة 1446 ﻫ - 7 مايو 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

غياب الشقيقين وليامز عن مواجهة مانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي

منذ 51 دقيقة
نيكو وإيناكي وليامز

نيكو وإيناكي وليامز

A A A
طباعة المقال

قال نادي أتليتيك بيلباو إن جناحي الفريق نيكو وإيناكي وليامز سيغيبان عن مباراة إياب قبل نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم على ملعب مانشستر يونايتد غدا الخميس.

ولم يتم إدراج نيكو وليامز في قائمة المدرب إرنستو بالبيردي اليوم الأربعاء. كما غاب اللاعب (22 عاما) عن مباراة يوم الأحد الماضي في الدوري الإسباني أمام ريال سوسيداد بينما خرج شقيقه الأكبر إيناكي مصابا في الدقيقة 62 من المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي.

كما جرى استبعاد أويهان سانسيت هداف أتليتيك بيلباو هذا الموسم برصيد 17 هدفا من التشكيلة التي ستخوض المباراة في أولد ترافورد إذ يتأخر بيلباو 3-صفر من مباراة الذهاب.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من رياضة

سباقات فورمولا 1
ألبين يمنح كولابينتو فرصة المشاركة بدلاً من دوهان في الفورمولا 1
دوري كرة السلة الأمريكي
رمية ثلاثية حاسمة لهاليبرتون تقود بيسرز لانتفاضة رائعة أمام كافاليرز
لاعب نادي برشلونة "روبرت ليفاندوفسكي"
هدف فراتيسي يحسم تأهل إنتر لنهائي دوري الأبطال بفوز مثير على برشلونة

الأكثر قراءة

عنصر من حزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت
هكذا يموّل حزب الله نفسه.. شبكة معقدة لا تخطر "عالبال"!
بشار الأسد وزوجته
سفير روسي يفجر مفاجأة: هذه الشروط السرية لإقامة الأسد وعائلته في موسكو
وزارة الداخلية اللبنانية
إليكم نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية في جبل لبنان