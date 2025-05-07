غياب الشقيقين وليامز عن مواجهة مانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي

قال نادي أتليتيك بيلباو إن جناحي الفريق نيكو وإيناكي وليامز سيغيبان عن مباراة إياب قبل نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم على ملعب مانشستر يونايتد غدا الخميس.

ولم يتم إدراج نيكو وليامز في قائمة المدرب إرنستو بالبيردي اليوم الأربعاء. كما غاب اللاعب (22 عاما) عن مباراة يوم الأحد الماضي في الدوري الإسباني أمام ريال سوسيداد بينما خرج شقيقه الأكبر إيناكي مصابا في الدقيقة 62 من المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي.

كما جرى استبعاد أويهان سانسيت هداف أتليتيك بيلباو هذا الموسم برصيد 17 هدفا من التشكيلة التي ستخوض المباراة في أولد ترافورد إذ يتأخر بيلباو 3-صفر من مباراة الذهاب.