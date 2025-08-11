غينيا تعين دوارتي مدرباً جديداً للمنتخب الوطني

تم تعيين المدرب البرتغالي كثير الترحال باولو دوارتي مدربا جديدا للمنتخب الغيني، قبل أقل من شهر من الجولة التالية من تصفيات كأس العالم لكرة القدم.

وسبق لدوارتي (56 عاما) تدريب بوركينا فاسو مرتين، كما تولى مسؤولية الجابون وتوجو، كما درب أندية في البرتغال وفرنسا وتونس وأنجولا والسعودية.

ولم يكشف الاتحاد الغيني للعبة عن تفاصيل العقد عندما أعلن ذلك اليوم الاثنين، لكنه قال إنه سيتطلع إلى دوارتي “لإعادة هيكلة منتخبهم الوطني”.

وكان دوارتي قد أنهى فترة عمله الطويلة التي استمرت لثلاث سنوات كمدرب لمنتخب توجو بتقديم استقالته في يونيو حزيران 2024 قبل أن يتجه لتدريب الخلود السعودي الموسم الماضي.

وأنهي دوارتي ارتباطه مع الخلود في أكتوبر تشرين الأول الماضي بعد سبع مباريات تولى فيها تدريب الفريق.

وتتأخر غينيا عن الجزائر المتصدرة بثماني نقاط في مجموعتها في تصفيات كأس العالم مع تبقي أربع مباريات، وهو ما يترك لها فرصة ضئيلة للغاية في التأهل للنهائيات.

ويلعب المنتخب الغيني خارج أرضه أمام الصومال في الخامس من سبتمبر أيلول المقبل ثم أمام الجزائر على أرضه في الثامن من سبتمبر أيلول في مباراتيه المقبلتين بالتصفيات رغم أن حظر اللعب في استادها يعني أن غينيا نقلت مباراتها على أرضها إلى الدار البيضاء في المغرب.