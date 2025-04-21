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فاردي الغاضب ينتقد موسم ليستر سيتي "البائس" بعد هبوطه للدرجة الثانية

منذ 20 دقيقة
لاعب ليستر سيت جيمي فاردي

لاعب ليستر سيتي جيمي فاردي

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وجه جيمي فاردي انتقادات لنفسه وزملائه في ليستر سيتي اليوم الاثنين بعد هبوط الفريق من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرةالقدم، قائلا إن أداء الفريق خلال الموسم كان “محبطا”.

وخسر ليستر سيتي 1-صفر على أرضه أمام ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز أمس الأحد، مما أدى إلى هبوط الفريق صاحب المركز التاسع عشر إلى دوري الدرجة الثانية بعد موسم واحد فقط من عودته إلى الدوري الممتاز.

ويمر ليستر، الذي فاز بلقب الدوري الممتاز على عكس كل التوقعات في عام 2016، بمرحلة سيئة للغاية حيث خسر آخر تسع مباريات على أرضه في الدوري على التوالي دون تسجيل أي هدف، وهو رقم قياسي إنجليزي.

كما فشل فاردي، اللاعب الدولي الإنجليزي السابق، وبطل ليستر سيتي التهديفي في مسيرة اللقب عام 2016 والفائز بالحذاء الذهبي في الدوري الإنجليزي الممتاز في موسم 2019-2020، في ترك بصمة، حيث سجل سبعة أهداف فقط في الدوري في 31 مباراة هذا الموسم.

وقال اللاعب البالغ من العمر 38 عاما في بيان عبر وسائل التواصل الاجتماعي “في هذه المرحلة، لا أعرف ماذا أقول.

“لا توجد كلمات أستطيع من خلالها التعبير عن مشاعر الغضب والحزن إزاء ما حدث هذا الموسم”.

وأضاف “لا توجد أعذار. فشلنا جماعيا، كلاعبين وفريق. لا مجال للاختباء، وأرفض أي محاولة للتلميح بفعل ذلك.

“بعد أن قضينا وقتا طويلا في هذا النادي، شهدنا العديد من النجاحات والإنجازات، لكن هذا الموسم كان موسما بائسا ومُحرجا للغاية على الصعيد الشخصي.

“إنه لأمر مؤلم، وأعلم أنكم تشعرون به أيضا. وإلى الجماهير‭ ‘‬أنا آسف‭’‬…”.

ويحتل ليستر سيتي المركز التاسع عشر في الترتيب برصيد 18 نقطة من 33 مباراة، ويحل ضيفا على ولفرهامبتون واندررز يوم السبت المقبل.

    المصدر :
  • رويترز

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