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فان دايك: جماهير ليفربول ستتذكر ألكسندر-أرنولد بمودة إذا غادر الفريق

منذ ساعة واحدة
فيرجيل فان دايك قائد ليفربول

فيرجيل فان دايك قائد ليفربول

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قال فيرجيل فان دايك قائد ليفربول اليوم الاثنين إن الشكوك لا تزال تحيط بمستقبل ترينت ألكسندر-أرنولد في النادي، لكن الجماهير ستتذكره بمودة إذا رحل عن متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في نهاية الموسم.

ومدد ثنائي ليفربول فان دايك ومحمد صلاح عقديهما مع النادي في الأسابيع الماضية، لكن التكهنات استمرت تتزايد بأن ألكسندر-أرنولد خريج أكاديمية ليفربول قد ينتقل إلى ريال مدريد.

ولا يزال الدولي الإنجليزي (26 عاما) عنصرا أساسيا في تشكيلة ليفربول، وأحرز هدف الفوز 1-صفر على ليستر سيتي أمس الأحد، وهو ما جعل الفريق على بعد انتصار واحد فقط من لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال فان دايك لوسائل إعلام بريطانية “منذ انضممت للنادي، كان (ألكسندر-أرنولد) لاعبا رائعا، وهناك الكثير من الأشياء الجيدة التي سيتذكره بها الناس دائما إذا قرر الرحيل”.

وأضاف “مهما يحدث معه في المستقبل، فهذا أمر يجب أن يحسمه مع نفسه وعائلته، لكن في الوقت الحالي فإنه لاعب في ليفربول، وهو مهم لفريقنا”.

وأكمل “لا نعلم كمجموعة ما سيحدث في هذه المرحلة، إنه بالفعل تحت ضغط كبير، لذلك لا داعي على الإطلاق لأن أضعه في موقف محرج”.

ولد ألكسندر-أرنولد في ليفربول، وانضم إلى الفريق الأول في عام 2016، وفاز بلقب واحد في كل من الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس العالم للأندية وكأس السوبر الأوروبية، إلى جانب لقبين في كأس الرابطة الإنجليزية المحترفة.

    المصدر :
  • رويترز

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