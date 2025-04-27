فان دايك: ليفربول يستحق التتويج بالدوري الإنجليزي "عن جدارة

قال فيرجيل فان دايك قائد ليفربول إن فوز فريقه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم كان إنجازا لم يتعامل معه أي شخص في النادي على أنه أمر مسلم به إطلاقا، بعد أن سحق الفريق ضيفه توتنهام هوتسبير 5-1 أمام جماهيره المتحمسة ليحقق لقبه 20 في الدوري أمام جماهيره في ملعب أنفيلد اليوم الأحد.

وجاء فوز ليفربول ليمنح فريق المدرب أرنه سلوت فارقا لا يمكن معادلته وصل إلى 15 نقطة عن أرسنال صاحب المركز الثاني مع تبقي أربع مباريات على نهاية الموسم، ليحقق الفريق لقبه الثاني في حقبة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال فان دايك لشبكة سكاي سبورتس في أثناء قيام باقي اللاعبين بتحية الجماهير في ملعب أنفيلد “إنه أمر مميز، ولم نكن نعتبر التتويج أمرا مسلما به، ما حققناه اليوم كان مذهلا”.

وأضاف “كانت هناك الكثير من المشاعر قبل المباراة، وطوال الأسبوع. أنجزنا المهمة، ونستحق عن جدارة أن نكون أبطال إنجلترا”.

وتابع “إنه أجمل نادٍ في العالم. أعتقد أننا جميعا نستحق هذا (التتويج)، دعونا نستمتع بالأسابيع القادمة ونستوعب ما حدث”.

ورفع ليفربول كأس الدوري الإنجليزي الممتاز لأول مرة قبل خمس سنوات في أثناء جائحة كوفيد-19، عندما لم يُسمح للجماهير بالوجود في الملعب للاحتفال بأول لقب للفريق منذ 30 عاما.

لكن هذه المرة كانت مختلفة، إذ امتلأ ملعب أنفيلد عن آخره، وغنت الجماهير مع اللاعبين أغنية (يو ويل نفر ووك الون) “لن تسير وحدك أبدا”.

وقال فان دايك “كنت متشوقا بالتأكيد لوجودهم (المشجعين) هنا بالطبع، ولأجل جميع المشجعين في جميع أنحاء العالم وللجماهير هنا..ولأجلنا أيضا”.

وأضاف “حصلنا على لقبين في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال خمس سنوات، لذلك يظل هذا إنجازا جيدا أيضا”.

وحقق ليفربول أيضا فوزا ساحقا 6-3 على توتنهام في مباراة الذهاب في ديسمبر كانون الأول الماضي، وبينما كان هناك بحر من اللون الأحمر في استقبال حافلة الفريق في أنفيلد قال سلوت إنه الفريق لم يكن يرغب في خذلان جماهيره مع الاقتراب من تحقيق اللقب.

وقال سلوت الذي حقق اللقب في موسمه الأول مع ليفربول “كان من الواضح أننا لا يمكن أن نخسر هذه المباراة. جميع من في الحافلة قال ‭’‬من المستحيل أن نخسر هذه المباراة‭’‬”.

وأضاف “الفريق يجد دائما طريقة للفوز، وأنا فخور للغاية ليس فقط باللاعبين ولكن بجميع الأشخاص الذين يقفون هنا، الإدارة الرياضية وأعضاء الجهاز الفني، علينا أن نحييهم بحرارة”.

وقال في ختام حديثه “دعونا ننسى أنه اللقب الثاني في 35 عاما، إنه اللقب الثاني في خمس سنوات”.