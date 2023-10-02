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فايز المالكي لنادي الإتحاد السعودي: شكراً لممثل الوطن

منذ 35 دقيقة
آخر تحديث: 2 - أكتوبر - 2023 10:39 مساءً
فايز المالكي

فايز المالكي

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تتصدر أخبار نادي الإتحاد السعودي مواقع التواصل الإجتماعي بعد أن أقدم الفريق على الانسحاب قبيل المباراة التي كان من المقرر أن تجمعه مع نادي ساباهان الإيراني، بسبب وجود مجسم لقاسم سليماني، قائد “فيلق القدس” التابع للحرس الثوري الإيراني.

هذا وشكر ممثل ومقدم البرامج السعودي فايز المالكي الفريق عبر منصة تويتر قائلاً: شكراً لممثل الوطن نادي الاتحاد.

وكان نادي اتحاد جدة السعودي قد رفض خوض المباراة أمام سباهان الإيراني، ضمن منافسات الجولة الثانية في المجموعة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا لكرة القدم.

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