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فايكانو يفرض التعادل السلبي على ريال مدريد

منذ دقيقتين
من مباراة ريال مدريد ورايو فايكانو

من مباراة ريال مدريد ورايو فايكانو

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أهدر ريال مدريد عدة فرص في تعادله سلبيا مع ضيفه رايو فايكانو ليبتعد بفارق نقطتين خلف جيرونا متصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم الأحد.

ويصل فريق المدرب كارلو أنشيلوتي إلى النقطة 29، بفارق نقطتين خلف جيرونا مفاجأة الموسم الذي فاز 4-2 على أوساسونا أمس السبت.

ويحتل برشلونة المركز الثالث برصيد 27 نقطة بعد فوز مثير 1-صفر على ريال سوسيداد.

وهيمن صاحب الضيافة على المباراة لكنه لم يتمكن من هز الشباك رغم 22 محاولة قام بها.

وقدم رايو أداء دفاعيا قويا بقيادة الحارس ستولي ديميتريفسكي الذي حرم فيدريكو فالفيردي وخوسيلو من التسجيل في الشوط الأول.

وظن فينيسيوس أنه أحرز الهدف الأول في الدقيقة 66، لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل. ويستضيف العملاق الإسباني براج يوم الأربعاء المقبل في دوري الأبطال.

    المصدر :
  • رويترز

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