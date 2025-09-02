الثلاثاء 10 ربيع الأول 1447 ﻫ - 2 سبتمبر 2025 |
فاين يفوز بالمرحلة العاشرة لسباق إسبانيا للدراجات وفينجارد يستعيد صدارة الترتيب العام

منذ 6 دقائق
سباق الدراجات النارية

انفصل الأسترالي جاي فاين متسابق فريق الإمارات عن مجموعة المقدمة قبل خمسة كيلومترات من النهاية ليفوز بالمرحلة العاشرة لسباق إسبانيا للدراجات اليوم الثلاثاء مكررا فوزه بالمرحلة السادسة بينما استعاد المرشح الأوفر حظا يوناس فينجارد القميص الأحمر لمتصدر الترتيب العام.

لحق فاين بالإسباني بابلو كاستريو متسابق موفيستار وتجاوزه قبل خمسة كيلومترات من نهاية المرحلة التي امتدت لمسافة 175.3 كيلومتر من باركي دي لا ناتوراليزا سيندافيفا إلى إل فريال لارا بيلاجوا.

وتماسك كاستريو ليحتل المركز الثاني بفارق 35 ثانية خلف فاين بينما حل خافيير رومو مواطن وزميل المتسابق الإسباني في الفريق ثالثا.

كان فينجارد متسابق (فيسما-ليس آبايك) قد خسر القميص الأحمر لصالح النرويجي توشتين تراين متسابق فريق البحرين فيكتوريوس بعد المرحلة السادسة لكن بعد أن بدأ مرحلة اليوم الثلاثاء متأخرا بفارق 37 ثانية عن الصدارة تخطى تراين في المرتفع الأخير ليستعيد صدارة الترتيب العام.

    المصدر :
  • رويترز

