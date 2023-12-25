فرسان روسيا وروسيا البيضاء خارج أولمبياد باريس 2024

‬قال الاتحاد الدولي للفروسية إن فرسان روسيا وروسيا البيضاء لن يتمكنوا من المشاركة في أولمبياد باريس 2024 حتى كرياضيين محايدين.

وفي وقت سابق هذا الشهر، وافقت اللجنة الأولمبية الدولية على مشاركة رياضيي روسيا وروسيا البيضاء المتأهلين للألعاب في رياضاتهم المختلفة كمحايدين بدون أعلام أو شعارات أو نشيد وطني.

وحرم رياضيو روسيا وروسيا البيضاء في البداية من المنافسة دوليا بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير\شباط 2022 حيث كانت روسيا البيضاء نقطة انطلاق‭ ‬رئيسية لهذا الغزو.

ومنع الاتحاد الدولي للفروسية الرياضيين والخيول والمسؤولين من روسيا وروسيا البيضاء من المشاركة في بطولاته منذ العام الماضي.

وقال الاتحاد الدولي للفروسية “وفقا لنظام التأهل الأولمبي في رياضة الفروسية يتم تأمين التأهل على المستوى الفردي من خلال التصنيف الأولمبي للاتحاد الدولي للفروسية… من أول يناير 2023 إلى 31 ديسمبر 2023.

“وبما أن الرياضيين من روسيا وروسيا البيضاء لم يتنافسوا في بطولات الاتحاد الدولي للفروسية منذ الثاني من مارس 2022 فلن يشارك أي ممثل للدولتين في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024”.

وقال الاتحاد الدولي للفروسية إن الإجراءات التي تحظر مشاركة الرياضيين من البلدين ستظل سارية حتى العام المقبل.

وأضاف في بيان “لا يمكن إدراج أي أحداث في روسيا وروسيا البيضاء في جدول بطولات الاتحاد الدولي للفروسية لعام 2024”.